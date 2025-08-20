US Open: Schneller K.o. für Zverev und Co. - Gemischte Emotionen beim Mixed

Alexander Zverev, Carlos Alcaraz und Co. verabschieden sich im neuen Mixed-Wettbewerb der US Open früh. Das Turnier polarisiert.

von SID

zuletzt bearbeitet: 20.08.2025, 13:59 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Belinda Bencic verloren schnell

Alexander Zverev klopfte seinem Gegner mit einem entspannten Grinsen auf die Brust, über das frühe Aus im umstrittenen Mixed-Wettbewerb der US Open schien sich Deutschlands bester Tennisspieler nicht sonderlich zu grämen. Schließlich war er längst nicht der einzige Topstar, der mit seiner Partnerin bei dem reformierten und viel diskutierten Event in New York früh die Segel strich.

Rückkehrerin Venus Williams (45), Einzel-Topfavorit Carlos Alcaraz, Rekordhalter Novak Djokovic: Fast alle großen Namen verabschiedeten sich wenige Tage vor dem Start der Einzel-Wettbewerbe zeitig. Das galt auch für Zverev, dem beim 0:4, 3:5 mit der Schweizerin Belinda Bencic gegen das US-Duo Danielle Collins/Christian Harrison sichtbar die Spritzigkeit fehlte. Die Stimmungslage beim Teilnehmerfeld und den Zuschauern war aber trotzdem ganz ausgezeichnet. Bei den meisten zumindest.

Denn während Alcaraz trotz sich abzeichnender Niederlage lachte und scherzte, herrschte anderswo deutlich mehr Anspannung: "Wir spielen auch für alle Doppelspieler, die nicht hier sein konnten", sagte Andrea Vavassori. Denn für den Italiener und Doppelpartnerin Sara Errani hatte nicht nur der Spaß im Vordergrund gestanden.

Kaum Platz für Doppel-Spezialisten

Nach dem Matchball im Viertelfinale gegen Andrey Rublev und Karolina Muchova hatte das Duo seine Erleichterung heraus geschrien. "Wir haben versucht, unser Bestes zu geben", betonte Vavassori. Schließlich sind die beiden Italiener in New York fast die einzigen ihrer Art: Keine Top-Stars, keine Tennis-Berühmtheiten - sondern Doppel-Spezialisten.

Dabei ist für diese in New York eigentlich überhaupt kein Platz, zumindest nicht im neuen Modus: Der verantwortliche US-Tennisverband USTA hatte den Mixed-Wettbewerb komplett umgekrempelt, über lediglich zwei Tage wird das Event vor den am Sonntag beginnenden Einzelwettbewerben mit verkürzten Sätzen ausgetragen. Die Nominierungskriterien waren umstritten: Insgesamt 16 Startplätze gab es, die Hälfte davon wurde über die Einzel-Rangliste vergeben, die anderen acht über Wildcards.

Als eine "tiefgreifende Ungerechtigkeit", hatte das Duo, das als Titelverteidiger in das Event ging, die Entscheidung schon im Vorfeld bezeichnet. Im Kampf um die drastisch erhöhte Siegprämie von einer Million Dollar spielen sie nun im Halbfinale gegen Collins und Harrison.

Versöhnliche Töne

Und Zverev und Co.? Der guten Laune zum Trotz ist das Event längst nicht eine Spaßveranstaltung für die Topstars, sondern auch viel zusätzliche Arbeit bei einem bereits gnadenlosen Terminkalender. Erst wenige Tagen zuvor hatte die Nummer drei der Welt im verlorenen Halbfinale von Cincinnati eine vollkommen entkräftete Vorstellung abgegeben. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner hatte anschließend im Finale aufgegeben, seine Teilnahme am Mixed-Event daraufhin zurückgezogen.

Wer könnte es Zverev also verdenken, dass seine Auftakt-Niederlage nicht für allzu viel Trauer sorgte? Vavassori und Errani vielleicht - aber auch die schlugen versöhnliche Töne an: Es sei "schön", ihr Format "auf der großen Bühne" zu sehen, sagte Vavassori: "Für die Zukunft wird das eine gute Sache sein". Nur 2025 anscheinend noch nicht.

