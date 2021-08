US Open: Serena, Djokovic, Osaka - wie wenig Spielpraxis ist zu wenig?

Serena Williams, Novak Djokovic und Naomi Osaka sind drei AnwärterInnen auf die Einzel-Titel bei den US Open. Besonders viel gespielt haben alle drei in der jüngeren Vergangenheit nicht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.08.2021, 11:39 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hat Kanada und Cincinnati ausgelassen

Gut. An Novak Djokovic könnte man eigentlich gleich einmal einen Halen dran machen. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Weltranglisten-Erste so gut wie ohne Vorbereitung zu einem Grand-Slam-Turnier anreist. Und dann der Konkurrenz ein Rätsel nach dem anderen aufgibt. Die sich am Ende allesamt als unlösbar erweisen. Djokovic hat die 1000er in Toronto und Cincinnati gespritzt, das hat eigentlich nicht viel zu bedeuten. Der letzte Eindruck des 20-maligen Major-Siegers ist aber jener von den Olympischen Spielen in Tokio. Und der könnte die serbischen Fans schon leicht beunruhigen.

Bis zur Mitte des zweiten Satzes im Halbfinale gegen Alexander Zverev lief freilich alles glatt, Djokovic führte mit einem Break, schien auf einem sicheren Weg in Richtung vierter Schritt zum Golden Slam. Dann leistete er sich ein paar kurze schwächere Momente, Zverev nutzte diese gnadenlos aus, zog ins Endspiel ein. Und nach seiner Niederlage gegen Pablo Carreno Busta im Match um die Bronzemedaille sagte Djokovic auch gleich für das Mixed-Match mit Nina Stojanovic ab. Der Schulter wegen. Ist nun wieder alles in bester Ordnung?

Aus dem Lager des Branchenprimus war während der letzten Wochen wenig zu hören, man darf wohl davon ausgehen, dass die Wunden von Tokio eher mentaler denn physischer Natur waren. Und Novak Djokovic in guter Verfassung und natürlich als der haushohe Favorit nach New York City kommt.

Serena pausiert seit Wimbledon

Anders die Situation bei Serena Williams, die sich weiterhin auf der immer zäher werdenden „Mission 24“ befindet. Serenas letzter bleibender Eindruck war jener aus Wimbledon, wo sie auf dem schlüpfrigen Rasen zweimal ausrutschte, gegen Aliaksandra Sasnovich beim Stand von 3:3 im ersten Durchgang aufgeben musste. Die Auslosung für die US Open, wo Williams 2018 gegen Naomi Osaka und 2019 gegen Bianca Andreescu jeweils im Endspiel verlor, müsste wohl sehr günstig ausfallen, damit die bald 40-jährige US-Amerikanerin den Rekord von Margaret Court doch noch einstellt.

Und apropos Osaka: Ja, die Titelverteidigerin von New York hat sich in Cincinnati gezeigt, dort aber schnell gegen Jill Teichmann verloren. Keine Schande, die Schweizerin hat danach noch Belinda Bencic und Karolina Pliskova besiegt. Die lange Pause nach dem Rückzug bei den French Open muss Osaka aber erst einmal wieder aufarbeiten. Zumal die Bedingungen in Flushing Meadows vor allem während der Day Sessions der ersten Woche ziemlich fordernd sind. Andererseits: Serena Williams und Naomi Osaka haben eine derart große Strahlkraft, dass man von einer (oder gar mehreren) Nachtschicht(en) ausgehen darf. Und mit etwaigen Siegen käme ja auch wieder das Selbstvertrauen zurück.