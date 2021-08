US Open: Stefanos Tsitsipas möchte die Next-Gen-Spieler glänzen sehen

Aus der Sicht von Stefanos Tsitsipas sind die diesjährigen US Open der ideale Zeitpunkt für die nachkommende Spielergeneration positiv aufzuzeigen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.08.2021, 23:50 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas ist bei den diesjährigen US Open zum erweiterten Favoritenkreis zu zählen

Im letzten Jahr konnte Dominic Thiem die Gunst der Stunde nutzen, um in einem spielerisch zwar durchwachsenen aber an Spannung kaum zu überbietenden Endspiel gegen Alexander Zverev seinen ersten US-Open-Titel zu holen. In diesem Jahr ist der Österreicher ja bekanntermaßen verletzungsbedingt nicht am Start. Wer von den jungen Wilden springt also in die frei gewordene Lücke, oder belehrt Novak Djokovic am Ende doch wieder alle anderen eines Besseren?

Tsitsipas zum Auftakt gegen Andy Murray

Wenn es nach Stefanos Tsitsipas geht, ist es nun endlich an der Zeit für die junge Garde zu glänzen, wie der 23-Jährige bei einer Pressekonferenz vor den US Open bekräftigte: „Wir alle wandern auf dem selben Pfad. Wir teilen die selben Ziele und Ambitionen. Ich persönlich glaube, dass wir alle das Zeug dazu haben, Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Es ist wichtig, dass wir alle dazu in der Lage sind, bei diesen Turnieren dieses Level so gut wie möglich zu zeigen, um unsere Generation des Tennis auf die bestmögliche Art zu präsentieren.“ Neben Branchenprimus Djokovic gelten Alexander Zverev, Daniil Medvedev und der Grieche selbst zu den größten Titelanwärtern beim letzten Major-Events des Jahres.

In der ersten Runde wartet auf den Hellenen aber gleich ein echter Prüfstein. Andy Murray ist sicherlich derzeit nicht mit dem Andy Murray von vor circa acht, neun Jahren zu vergleichen, birgt aber gerade in einem Erstrunden-Match doch eine erhebliche Gefahr für jedermann. „Ja, er ist noch immer da. Er versucht seit ein paar Wochen wieder auf die Tour zurückzukehren. Ich denke, ich muss mich richtig reinhängen, meine Chancen nutzen. Er ist jemand, der nicht aufgibt. Ich muss aus meiner Sicht richtig gutes Tennis zeigen.“

