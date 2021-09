US Open: Stosur und Zhang holen mit Sieg gegen „McCoco“ den Titel

Samantha Stosur und Shuai Zhang haben den Titel im Frauen-Doppel bei den US Open 2021 gewonnen. Die beiden Routiniers besiegte Cori Gauff und Catherine McNally mit 6:3, 3:6 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.09.2021, 21:10 Uhr

© Getty Images Sam Stosur und Shuai Zhang haben den Titel im Frauen-Doppel geholt

Zehn Jahre nach ihrem größten Triumph im Einzel hat Samantha Stosur in New York City noch einmal zugeschlagen. Die Australierin gewann gemeinsam mit der Chinesin Shuai Zhang in einem sehr unterhaltsamen Doppel-Endspiel gegen Cori Gauff und Catherine McNally mit 6:3, 3:6 und 6:3. 2055 war Stosur bereits einmal bei den US Open im Doppel erfolgreich geblieben, damals mit Lisa Raymond.

In jedem der drei Sätze wurde das achte Spiel zum entscheidenden. Da gaben im ersten und dritten Durchgang die beiden jungen US-Amerikanerinnen ihren Aufschlag ab, im zweiten Stosur und Zhang. Am Ende segelte ein Vorhand-Return von Gauff ins Aus. Und die beiden Routiniers durften jubeln.

