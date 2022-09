US Open: Tiger, Spike, Anna, Lindsey - wer drückt Serena heute die Daumen?

Kein Tennis-Event zieht Prominente derart in seinen Bann wie die US Open. Besonders bei den Matches von Serena Williams ist der Starauflauf enorm.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2022, 07:16 Uhr

© Getty Images Serena begeistert nicht nur VIPS

Zugegeben: Anna Wintour ist seit vielen Jahren Stammgast nicht nur bei den US Open, sondern auch in Wimbledon. Da wie dort hat man die VOGUE-Chefin zumeist in der Box von Roger Federer gesehen. Der Maestro setzt aktuell gerade aus, wer weiß, ob Federer noch einmal auf die große Bühne zurückkommt. Nachdem Serena Williams ihren Abschied vom Tennissport vor wenigen Wochen in der VOGUE angekündigt hat, war es keine Überraschung, dass Anna Wintour bei den Matches der abtretenden Tennis-Queen im Publikum zu sehen war.

Ähnlich nah dran übrigens wie Tiger Woods, der in der Box von Serena einen Platz bekommen hat. Ganz nah auch an Schwester Venus dran, deren eigene herausragende Karriere wohl auch bald ihr Ende finden wird.

Wer sich und Serena noch die Ehre gegeben hat? Einfach mal durchklicken …

Ex-Präsident Bill Clinton am Montagabend In Europa kein Star, in New York schon: Francisco Lindor, Second Baseman der New York Mets Lindsey Vonn hat sich beide bisherigen Matches von Serena gegeben Queen Latifah hat den Montagabend mit Serena genossen Tiger Woods mit Venus Williams Weil er es kann: Spike Lee VOGUE-Chefin Anna Wintour darf beim Tennis in New York nicht fehlen