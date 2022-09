US Open: Viertelfinale! Rublev bleibt der Linkshänder-Schreck

Andrey Rublev hat mit einem überzeugenden 6:4, 6:4 und 6:4 das Viertelfinale der US Open 2022 erreicht. Dort könnte der Russe auf Rafael Nadal treffen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.09.2022, 19:59 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev steht zum sechsten Mal in einem Major-Finale

Andrey Rublev und Viertelfinali bei Grand-Slam-Turnieren - das war bislang noch keine Erfolgsgeschichte. Fünf Mal hat sich der Russe in diese Phase eines Majors vorgespielt, stets folgte eine Niederlage. Am Mittwoch wird Rublev erneut eine Chance bekommen, gegen den Sieger der Partie zwischen Rafael Nadal und Frances Tiafoe. Es könnte das dritte Match in Folge gegen einen Linkshänder werden.

Denn nachdem Rublev in einem hochklassigen Drittrunden-Match Denis Shapovalov in fünf Sätzen bezwingen konnte, musste in der ersten Partie am Labour Day im Louis Armstrong Stadium Cameron Norrie seine Koffer packen. Rublev, die Nummer neun des Turniers, gewann gegen den um zwei Positionen höher gesetzten Briten mit 6:4, 6:4 und 6:4.

Nadal schlägt Rublev 2017 klar

Spannung kam dabei lediglich im dritten Satz auf: Rublev führte da mit einem Break mit 3:2, Norrie war mit seiner Leistung nicht einverstanden, zerstörte einen Schläger. Und schaffte daraufhin das Re-Break. Rublev allerdings schlug im neunten Siel erneut zu und serviete dann einigermaßen sicher aus.

Sollte es tatsächlich gegen Rafael Nadal gehen, dann verbindet Rublev mit dem Spanier und den US Open keine guten Erinnerungen: 2017 trafen die beiden ebenfalls im Viertelfinale aufeinander, Nadal gewann mit 6:1, 6:2 und 6:2. In der letzten Begegnung in Monte-Carlo 2021 konnte aber erstmals Rublev als Sieger gegen den großen Spanier vom Court gehen.

