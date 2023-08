US Open: Vorerst keine Abschiedsvorstellung für Juan Martin del Potro

Juan Martin del Potro wird in diesem Jahr nicht bei den US Open aufschlagen. Nach wie vor bereitet das Knie zu große Probleme.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.08.2023, 15:21 Uhr

© Getty Images Juan Martin del Potro wird 2023 nicht in New York aufschlagen

Seit Mittwochabend stehen die Wildcard-Inhaber der diesjährigen US Open fest. Nicht mit dabei auf dieser Liste ist Juan Martin del Potro, der sich in Flushing Meadows ursprünglich von der großen Tennisbühne verabschieden wollte. Doch daraus wird (vorerst) nichts.

Nach wie vor bereitet ihm das Knie zu große Probleme. "Ich war sehr aufgeregt und habe alles versucht. Aber mein Körper erlaubt es mir nicht zu 100 Prozent, mich so wohl und glücklich zu führen, um mit euch einen einmaligen Moment zu teilen", begründete del Potro sein Fehlen in New York.

2009 gewann del Potro bei den US Open seine einzige Grand-Slam-Trophäe. Sieben Jahre später holte er bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Silbermedaille, im Laufe seiner Karriere machte ihm jedoch immer wieder der Körper einen Strich durch die Rechnung. Seit einigen Jahren hat der "Turm von Tandil" mit gravierenden Knieproblemen zu kämpfen, die er trotz mehrerer Operationen noch nicht in den Griff bekam.

Aktuell würden es ihm die Schmerzen nicht erlauben, sich "schon jetzt auf ein Comeback zu konzentrieren". Aber: "Ich werde weiterhin nach den besten Alternativen suchen, um meine Lebensqualität zurückzugewinnen." Was das für eine mögliche Rückkehr auf den Tennisplatz bedeutet, ließ del Potro offen. Sein bislang letztes Match auf der Tour bestritt der 34-Jährige im Februar 2022 in Buenos Aires.