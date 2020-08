US Open: Wildcards für Andy Murray und Kim Clijsters

Andy Murray und Kim Clijsters haben neben 14 anderen SpielerInnen eine Wildcard für die Hauptfelder der Männer und Frauen bei den US Open 2020 erhalten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.08.2020, 18:19 Uhr

© Getty Images Andy Murray hat für die US Open erwartungsgemäß eine Wildcard erhalten

Dreimal hat Kim Clijsters bei den US Open die Siegestrophäe hochgehalten (2005, 2009, 2010), und auch Andy Murray hat seinen ersten Major-Erfolg überhaupt im National Tennis Center in New York City gefeiert. 2012 war´s. Grund genug für die USTA, den beiden Ex-Champions eine Wildcard für das Ende August beginnende zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres zu gewähren. Clijsters hatte Anfang des Jahres überraschend ihr Comeback auf der WTA-Tour gegeben, Murray in der laufenden Saison noch kein Wettbewerbs-Match auf der ATP-Tour bestritten.

Die übrigen 14 Wildcards gingen allesamt an US-amerikanische SpielerInnen. Bei den Männern profitieren Ulises Blanch, Maxime Cressy, Sebastian Korda der Sohn von Petr Korda), Thai-Son Kwiatkowski, Michael Mmoh, Brandon Nakashima und JJ Wolf.

Bei den Frauen kommen Usue Arconada, CiCi Bellis, Francesca Di Lorenzo, Caroline Dolehide, Ann Li, Robin Montgomery und Whitney Osuigwe in den Genuss einer direkten Eintrittskarte in das Hauptfeld.