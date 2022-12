USA, Großbritannien, Frankreich, Schweiz und Griechenland siegen

Tag eins des neuen United Cups geht zu Ende. Vier Teams konnten beide ihrer heutigen Matches gewinnen. Morgen geht es weiter...

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 29.12.2022, 15:34 Uhr

© GettyImages Tsitsipas konnte mit dem Sieg über Dimitrov nicht nur einen Punkt für sein Team erspielen, sondern auch seine 250. Partie auf ATP-Tour-Level gewinnen

Heute fanden die ersten Matches des Mixed-Turniers in Australien statt. Zwei Einzel wurden heute ausgetragen; mit zwei Einzeln und einem Doppel geht es morgen in die Entscheidung. Bei den Amerikanern konnten sich Taylor Fritz gegen Jiri Lehecka und Madison Keys gegen Marie Bouzkova aus Tschechien behaupten. Die Briten kamen ebenfalls mit vier glatten Sätzen durch. Beim griechischen Team wurde es zum ersten Mal enger. Sowohl Despina Papamichail (gegen Isabella Shinikova mit 3:6, 6:4, 6:1) als auch Stefanos Tsitsipas (gegen Grigor Dimitrov mit 4:6, 6:2, 7:6 (4)) mussten über drei Sätze gehen.

Frankreich, Schweiz, Italien

Cornet und Rinderknech heimsten zwei schnelle Punkte gegen Argentinien ein und auch die SchweizerInnen konnten sich mit Belinda Bencic und Marc-Andrea Hüsler einen Vorsprung erspielen. Das einzige Gruppen-Aufeinandertreffen, das unentschieden ausging, war das zwischen Italien und Brasilien. Martina Trevisan (Weltranglistenposition 27) verlor 2:6, 0:6 gegen die Weltranglisten-15. Beatriz Haddad Maia. Musetti konnte sich allerdings gegen Meligeni Alves durchsetzen.

Ausblick

Puh...ganz schön viele Teams, Namen und Matches. Eine kleinere Teilnehmerzahl hätte dem United Cup bestimmt nicht geschadet. Aber was soll’s... morgen geht es mit den gleichen Teams weiter. Freuen können wir uns auf das Spiel von Stan Wawrinka und Alexander Bublik, das Doppel Tsitsipas/Sakkari und auch Pegula, Tiafoe, Garcia und Berrettini werden morgen an den Start gehen. Die Deutschen werden erstmals an Silvester auf die Bühne kommen. Dann aber gleich mit dem genesenen Alexander Zverev und der starken Jule Niemeier.

