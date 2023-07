Venus Williams holt sich bei Rafa Nadal die Hartplatz-Form

Die Zeichen mehren sich, dass Venus Williams nach Wimbledon auch bei den US Open 2023 starten wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.07.2023, 17:50 Uhr

© Twitter/Rafa Nadal Academy Venus Williams hat mal für ein paar Tage in Manacor vorbeigeschaut

Venus Williams hat es nach ihrem frühen Aus in Wimbledon gegen Elina Svitolina nicht wahnsinnig eilig gehabt, zurück in die heimatliche USA zu fliegen. Geht man nach dem Instagram-Account der siebenmaligen Major-Gewinnerin, dann hat Venus ein paar modisch geprägte Tage in Italien verbracht. Und warum auch nicht? Schließlich ist das eine der großen Leidenschaften von Venus neben dem Tennissport. Was auch für Schwester Serena gilt, die im Moment mit ihrem zweiten Kind schwanger ist.

Nun scheint sich Venus aber wieder auf ihr Tennis zu konzentrieren. In Wimbledon war sie sich noch nicht ganz sicher, ob sie auch bei den US Open an den Start gehen wolle. Mit ihrem Arbeits-Besuch in der Rafa Nadal Academy scheint die mittlerweile 43-Jährige aber anzudeuten, dass es ihr ernst ist mit ein paar weiteren Einsätzen auf der WTA-Tour.

Dass Venus Williams an guten Tagen noch mit der erweiterten Weltspitze mithalten kann, hat sie in Birmingham gezeigt. Dort besiegte „Queen Vee“ die Italienerin Camila Giorgi in einem Thriller, der drei Stunden Spielzeit in Anspruch nahm.