Verletzungen, Krankheit: Ein dunkelgrauer Donnerstag im Tenniszirkus

In Dubai und Marseille sind die Tennisfans am gestrigen Donnerstag nicht unbedingt auf ihre Kosten gekommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.02.2023, 07:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Karolina Muchova konnte am Donnerstag in Dubai nicht antreten

Der gestrige Donnerstag war kein guter für den Tennissport, egal, ob man zu den Frauen oder zu den Männern geschaut hat. Besonders bitter hat es dabei die Fans in Dubai getroffen. Denn von vier angesetzten Viertelfinal-Matches kamen nur zwei zur Austragung. Karolina Pliskova hatte bereits frühzeitig signalisiert, dass sie krank sei und nicht gegen Iga Swiatek antreten könne. Gut, damit profitierte die Weltranglisten-Erste wie schon vergangene Woche in Doha (da hatte Belinda Bencic zurückgezogen) wieder von einem kampflosen Einzug in ein Halbfinale.

Dass nach dem überraschenden Aus von Aryna Sabalenka gegen Barbora Krejcikova auch noch Karolina Muchova aufgrund einer Bauchmuskelverletzung auf die Partie gegen Jessica Pegula verzichten musste, ist natürlich kein guter Dienst an der zahlenden Kundschaft. Auch wenn gegen den Verletzungsteufel nichts auszurichten ist. Quintessenz aber: von mindestens acht und maximal zwölf Sätzen in wurden in Dubai am Viertelfinal-Tag nur fünf ausgespielt.

Sinner verabschiedet sich spät

In Marseille sah es beinahe zeitgleich nur deshalb besser aus, weil das ATP-Tour.250-Turnier eben dort erst im Achtelfinale angekommen war und deshalb mehr Matches als in Dubai geplant waren. Aber auch da hatte sich David Goffin früh abgemeldet, Mikael Ymer war der Profiteur. Und am späteren Nachmittag zog auch noch Jannik Sinner zurück, so spät, dass sich nicht einmal mehr ein Lucky Loser finden ließ, der anstelle des Südtirolers gegen Arthur Fils spielt.

Höhere Gewalt also? Wahrscheinlich. Karolina Muchova war schon des öfteren von Verletzungen geplagt, eine Erkrankung wie bei Pliskova oder Sinner kann immer passieren. Anmerken könnte man höchstens, dass Jannik Sinner, der die letzten beiden Wochen sehr erfolgreich in Montpellier und Rotterdam gespielt hat, vielleicht früher das Handtuch hätte werfen können. Andererseits spricht es natürlich für den Südtiroler, dass er alles versucht, um seinen Verpflichtungen nachzukommen.