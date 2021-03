Verletzungssorgen: Rafael Nadal muss auch für Miami absagen

Rafael Nadal wird beim ersten ATP-Masters-1000-Turnier der Saison fehlen. Wie der Spanier über die sozialen Medien bekanntgab, wird er in Miami 2021 nicht an den Start gehen können.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.03.2021, 17:35 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

Rafael Nadal wird 2021 in Miami fehlen

"Ich bin traurig, bekanntgeben zu müssen, dass ich in Miami nicht spielen werden, in einer Stadt, die ich liebe", schrieb Nadal am Dienstagnachmittag in den sozialen Medien. "Ich brauche völlige Errholung und muss mich für die Sandplatzsaison in Europa vorbereiten", erklärte der Weltranglistendritte aus Spanien.

Rafael Nadal hat seit seinem Viertelfinalaus bei den Australian Open 2021 kein Match mehr bestritten, hat seinen Start in Rotterdam abgesagt und auch eine in Aussicht gestellte Wildcard für das ATP-500-Event von Dubai nicht annehmen können. Bereits beim Grand Slam in Down Under hat der Spanier nicht fit gewirkt, hatte während des gesamten Turnierverlaufs über Rückenschmerzen geklagt.

Auch Federer fehlt

Damit werden in Miami 2021 gleich zwei der "Big-Three" mit Sicherheit fehlen. Vor wenigen Tagen hatte Roger Federer, der zuletzt in Doha nach über 400 Tagen Wettkampfpause sein Comeback gegeben hat, seinen Start in den USA abgesagt. Auch ein Antreten des Weltranglistenersten Novak Djokovic ist nicht in Stein gemeiselt, der Branchenprimus klagte wie Nadal während der Australian Open wegen einer Verletzung.

Mit Federer fehlt beim ATP-Masters-1000-Event von Miami indes auch der Titelverteidiger. 2019, als das Event letztmals über die Bühne gegangen war, triumphierte der Schweizer im Endspiel gegen John Isner. Für 2021 sind neben Djokovic unter anderem auch Dominic Thiem und Daniil Medvedev im Kreis der Titelfavoriten - das Turnier startet am 24. März.