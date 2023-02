Viertelfinale von Marseille Endstation für Stan Wawrinka

Stan Wawrinka ist beim Turnier in Marseille im Viertelfinale gescheitert. Der Schweizer verlor in zwei Sätzen gegen den jungen Franzosen Arthur Fils in zwei Sätzen glatt und letztlich chancenlos mit 2:6, 3:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.02.2023, 21:42 Uhr

Nein, der Trend der "alten" Männer, die an ihre Glanzzeiten erinnern, konnte Stan Wawrinka beim Turnier in Marseille nicht fortsetzen. Wawrinka verlor gegen den jungen Franzosen Arthur Fils in zwei Sätzen mit 2:6 und 3:6. Besser machte es da wenige Stunden zuvor sein alter Weggefährte Andy Murray, der in Doha sein Halbfinale gegen den Tschechen Jiri Lehecka erfolgreich gestalten konnte und nun im Endspiel am Samstag Nachmittag auf Daniil Medvedev trifft.

Wawrinka zeigte in den letzten Wochen auch immer wieder aufsteigende Form, gegen den 18-jährigen Franzosen unterliefen "Stan The Man" aber einfach zu viele Fehler, so dass das französische Talent am Ende zu einem ungefährdeten Sieg gegen seinen 37-Jährigen Kontrahenten kam. Eine Runde zuvor hatte Wawrinka im "Oldie-Duell" noch den Landsmann von Fils Richard Gasquet bezwingen können.

Im Halbfinale von Marseille trifft Fils, der eine Runde zuvor vom Nichtantreten Jannik Sinners profitierte, auf den sieger der Partie Alex de Minaur und Benjamin Bonzi. Das andere Halbfinale im Süden Frankreichs bestreiten Alexander Bublik und Hurbert Hurkacz.