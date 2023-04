Vilius Gabus - Ein Litauer für die absolute Weltspitze?

von Florian Heer

zuletzt bearbeitet: 17.04.2023, 12:33 Uhr

© Florian Heer Vilius Gabus hat zuletzt groß aufgezeigt

Von Florian Heer aus Telde

Dazu beigetragen haben auch mehr als 60 Tennisprofis, die in diesen Tagen an der zweiwöchigen TDC Series by Bidi Badu in Gran Canaria teilnehmen. Ausgetragen im weitläufig und mit viel Grün angelegten Club de Campo El Cortijo in Telde, der zweitgrößten Stadt der Insel, sind auch einige interessante Nachwuchsspieler am Start.

Auf Talentsichtung in Gran Canaria

Darunter der 18-jährige Litauer Vilius Gaubas, der mit viel Selbstvertrauen nach Gran Canaria gereist ist. In der vergangenen Woche konnte er in Reus, Katalonien, seinen bisher größten Triumph im Herrentennis feiern. Als Qualifikant gestartet feierte Gaubas beim mit 25.000 US-Dollar dotierten Sandplatzturnier seinen zweiten Titelgewinn auf der ITF-World-Tennis-Tour.

„Es war heute körperlich schon nicht ganz einfach“, verriet Gaubas nach seinem Auftakterfolg am Mittwoch in Gran Canaria in drei Sätzen gegen den an Nummer 2-gesetzten Franzosen Clement Tabur. „Der Erfolg in Reus hat mir viel Selbstvertrauen gegeben und ich hoffe den Schwung mitnehmen zu können.“

Training mit Ex Top-25 Crack und Davis-Cup Debüt

Viel Zeit sich an die Bedingungen auf den Kanaren zu gewöhnen, benötigte die Nummer 757 der ATP-Weltrangliste nicht. „Ich trainiere mit Guillermo Garcia-Lopez in Alicante. Dies ist sicherlich ein Vorteil. Ich mag die Wärme und die Bedingungen auf dem Platz. Die Bälle springen hoch ab. Das ist ideal für mein Spiel,“ erklärte der ehemalige Top-20 Junior, der Dominic Thiem und Casper Ruud als seine Vorbilder angibt und Anfang des Jahres sein Debüt für Litauen mit einem 4-0 Erfolg im Davis-Cup gegen Pakistan feiern konnte.

„Die Stimmung in Vilnius war unglaublich,“ erinnerte sich Gaubas an die Begegnung. „Ich konnte mit einem Sieg im Doppel und Einzel zu unserem Mannschaftserfolg beitragen. Das war eine fantastische Erfahrung!“

Siegesserie fortgesetzt

Mit viel Rückenwind folgten in dieser Woche in Gran Canaria weitere Matcherfolge gegen Leopold Zima aus Deutschland, den Polen Marcel Zielinski und den an Nummer 7 gesetzten Spanier Jorge Martinez Martinez, die Gaubas erneut in ein Endspiel beförderten. Am Sonntagmittag krönte der Teenager schließlich eine weitere herausragende Woche mit einem 7-6, 6-2 Finalerfolg gegen den Spanier Diego Augusto Barreto Sanchez.

Gefragt nach der größten Herausforderung sich endgültig auf der Profi-Tour zu etablieren entgegnete Gaubas: „Es geht weniger um das eigentliche Tennisspielen. Die Herren sind einfach mental wesentlich stärker und haben in dieser Hinsicht weniger Aussetzer als die Junioren. Das ist der schwierigste Teil und daran gilt es weiterzuarbeiten.“