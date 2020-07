Von Edberg bis Tsitsipas - Die Matchbälle aus 30 Masters-Jahren

Wer mal schnell in die jüngere Geschichte der ATP-Tour eintauchen möchte: bitte sehr. Die ATP hat alle Matchbälle bei Masters-1000-Turnieren und ATP Finals seit 1990 in einem Video zusammengestellt.

© Getty Images Stefan Edberg 1990, Stefano Tsitsipas 2019

Der Reigen der Matchbälle beginnt in Indian Wells im Jahr 1990, Stefan Edberg besiegte damals im Endspiel Andre Agassi - der US-Amerikaner sollte sich gleich beim nächsten Turnier in Miami revanchieren. Und so nimmt die knapp zweistündige Reise ihren Lauf, mit starkem deutschen Einschlag in den 1990er-Jahren durch Boris Becker und Michael Stich - und dann wieder durch die bislang drei Masters-Erfolge von Alexander Zverev in Rom, Montreal und Madrid. Und dem Sieg bei den ATP Finals 2018.

Dominic Thiem hat naturgemäß auch seinen Ehrenplatz gefunden, der Erfolg in Indian Wells 2019 hat es möglich gemacht. Den letzten Matchball bei einem Masters- bzw. ATP-Finalturnier musste Thiem allerdings abgeben: im vergangenen November an Stefanos Tsitsipas.

Großartige Ballwechsel sind da zu sehen - wie etwa die letzten Punkte der Endspiele in Rom 2011 oder Miami 2014 (beide Male gewann Novak Djokovic gegen Rafael Nadal). Aber auch unspektakuläre Aufgaben: So musste Djokovic in Cincinnati 2011 im zweiten Satz gegen Andy Murray passen, Kei Nishikori ein Finale gegen Nadal in Madrid abbrechen. Und Roger Federer konnte 2014 bei den ATP Finals gegen Djokovic nicht antreten.