Von Olympiasiegerin zu Olympiasieger - Witt rät Zverev: "Nicht zu früh wieder anfangen"

Dreifacher Bänderriss, OP, keine Prognose für ein Comeback. Dafür ein guter Rat von Olympiasiegerin Katarina Witt an Olympiasieger Alexander Zverev: "Nicht zu früh wieder anfangen"

von SID

zuletzt bearbeitet: 08.06.2022, 17:27 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev

Katarina Witt hat die Bilder aus Paris natürlich gesehen. "Immer ganz schrecklich" findet sie sowas, und sie hat auch einen guten und gutgemeinten Rat an Alexander Zverev. "Das Wichtigste ist jetzt, dass er die Geduld hat, sich ordentlich auszukurieren", sagte die zweimalige Eiskunstlauf-Olympiasiegerin im Gespräch mit dem SID: "Nach so einer Verletzung ist es immer das Wichtigste, nicht zu früh wieder anzufangen.

Am Dienstagabend hatte Zverev sich mit hochgerecktem Daumen und einem Lächeln im Gesicht via Instagram aus dem Krankenhausbett bei seinen Followern gemeldet. "Wir werden sehen, wie lange es dauert. Ich vermisse das Tennis schon jetzt", sagte der 25-Jährige, nachdem er von den Ärzten die befürchtete Diagnose erhalten und sich daraufhin einem operativen Eingriff unterzogen hatte.

Alle drei Außenbänder im rechten Knöchel waren gerissen, als er bei dem Versuch, einen Ball von Rafael Nadal im Halbfinale der French Open zu erlaufen, bei vollem Tempo umgeknickt war. Der Eingriff, zu dem er sich entschlossen habe, um dem Gelenk wieder zu einer optimalen Stabilität zu verhelfen, sei "hoffentlich gut verlaufen", sagte Zverev und lächelte erneut in die Kamera.

Eine Wimbledon-Teilnahme ist damit ausgeschlossen, auch wenn Zverev selbst noch keine Angaben zu einem möglichen Comeback machte. Der frühere Wimbledonsieger Michael Stich, der im Oktober 1995 in Wien eine ähnliche Verletzung erlitten hatte und erst im Februar 1996 wieder auf die Tour zurückgekehrt war, äußerte sich im Gespräch mit dem SID zurückhaltend zu den Prognosen: "Bis er wieder richtig fit ist, mit Training, Aufbauarbeit, Reha und allem anderen, muss man wahrscheinlich drei bis dreieinhalb Monate rechnen."

Zverev: Schon US Open oder erst Australian Open?

Die US Open, so Stich, könne Zverev theoretisch schaffen, aber "das hängt natürlich davon ab, ob er dann wieder voll im Saft ist und was er an Vorbereitung machen kann, aber das ist ja auch von Patient zu Patient immer sehr unterschiedlich". Dennoch: Die Zeit bis zu den US Open, die am 29. August in New York beginnen, dürfte für Zverev knapp werden. Gut möglich, dass er erst bei den Australian Open im Januar 2023 in Melbourne sein nächstes Grand-Slam-Turnier spielt.

Katarina Witt fände das gar nicht so schlimm, denn: "Er ist jung und hat noch eine großartige Karriere vor sich." Zverev könne "noch viele, viele Jahre" in der Weltspitze mitmischen, "wenn er sich die anderen Tennisspieler anguckt, die weiterhin fit sind und den Sport weiter mit dominieren", meinte Witt: "Ich drücke ihm die Daumen, damit er uns auch weiterhin noch viele spannende und hoch emotionale Turniere zeigen kann."

Zverev selbst sprach in seiner Instagram-Botschaft von einer Reise, die jeder Mensch in seinem Leben vor sich habe. "Das ist nun ein Teil von meiner." Am kommenden Montag wird er erstmals in seiner Karriere hinter Novak Djokovic die Nummer 2 der Welt sein, und die OP sei "die beste Wahl" gewesen, "um so schnell wie möglich zum Wettkampf zurückzukehren, um sicherzustellen, dass alle Bänder richtig heilen, und um die volle Stabilität in meinem Sprunggelenk zurückzugewinnen", schrieb Zverev in seinem Post: "Meine Reha beginnt jetzt, und ich werde alles tun, um stärker denn je zurückzukommen!"