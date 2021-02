Vor dem ATP Cup: Kei Nishikori tut alles weh

Kei Nishikori muss sich nach seiner zweiwöchigen harten Quarantäne innerhalb weniger Tage wieder in Wettkampfform bringen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.02.2021, 13:49 Uhr

© Getty Images Kei Nishikori muss Versäumtes nachholen

Für Kei Nishikori hat wie für mehr als 70 andere SpielerInnen, die aufgrund von positiven Corona-Fällen auf ihren Flügen in harte Quarantäne mussten, der Wettlauf gegen die Zeit begonnen. Gerade im Falle des Japaners, langjähriges Mitglied der Top Ten, zählt jeder Trainingstag. Denn auch das vergangene Jahr ist für Nishikori alles andere als planmäßig verlaufen: Vor der Corona-Pause bestritt der mittlerweile 31-Jährige überhaupt kein Match, das Comeback auf der ATP-Tour in Kitzbühel fiel kurz und heftig aus, insgesamt gab es bei sechs Begegnungen nur zwei Erfolgserlebnisse für Nishikori.

Weshalb er mit seinem Ranking von Platz 41 eigentlich immer noch gut da steht. Und wenn es wirklich wichtig ist, kann Nishikori noch auf sein Protected Ranking zurückgreifen - mithin der einzige Grund, warum die Japaner beim ATP Cup überhaupt einen Startplatz bekommen haben. Die Gruppe mit Russland und Argentinien ist anspruchsvoll, ein Weiterkommen der Japaner mit Yoshihito Nishioka als zweitem Einzelspieler käme einer Sensation gleich.

Nishikori mit Max Mirnyi als Betreuer

Darüber macht sich auch Kei Nishikori keine Illusionen. „Für mich ist dieses Turnier neu“, erklärte Nishikori im Vorfeld des ATP Cups. „Ich bin also ein wenig unsicher. Ich weiß nicht, wie es werden wird.“ Die Quarantäne war nicht einfach zu überstehen, aber: „Ich fühle mich nach zwei Wochen in einem Zimmer ganz ok. Natürlich war es nicht einfach. Mein Körper reagiert ziemlich gereizt, mir tut alles weh. Ich habe noch zwei Tage, das sollte also in Ordnung sein.“

Geschenkt wird Nishikori beim ATP Cup nichts bekommen: Seine potenziellen Gegner Daniil Medvedev und Diego Schwartzman verstehen es zwar auch, von der Grundlinie (und im Fall von Medvedev mit dem Aufschlag) Druck zu machen, langen Ballwechseln gehen aber weder der Argentinier noch der Russe aus dem Weg.

Neu an der Seite von Nishikori ist Coach Max Mirnyi. Die Doppel-Legende aus Weißrussland konnte von einem Nebenraum aus den Trainingsfortschritt seines Schützlings in der Quarantäne wenigstes akustisch überprüfen.