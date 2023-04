Vorbild Sharapova: Kriegt Daniil Medvedev in Monte-Carlo die Kuh vom Eis?

Daniil Medvedev und der Sand, es ist eine schwierige Beziehung. Maria Sharapova könnte ihm eine Inspiration sein, wie man die Wende schafft.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.04.2023, 13:40 Uhr

"Es gibt nichts, was ich an diesem Belag mag. Der Ball springt anders, man ist nach den Spielen sehr schmutzig. Es macht mir wirklich keinen Spaß, so zu spielen." Zitat Daniil Medvedev vor zwei Jahren vorm Turnierstart in Monte Carlo.

Wenige Wochen später in Madrid brachte "Meddy" seine Wut mit auf den verhassten Platz, argumentierte nach einer Bitte des Schiedsrichters, den Platz doch bitte nicht mit dem Schläger zu malträtieren, weil der sonst kaputtgehe, damit, dass der "schon kaputt sei": "Es ist ein schlechter Belag. Einen schlechten Belag kann ich nicht beschädigen."

Sagen wir's so: Die Beziehung zwischen Medvedev, dem Hartplatzkönig, und der roten Asche - sie hat Potenzial nach oben.

Interessant sind in diesem Zusammenhang ein paar Gedanken des Weltranglisten-Vierten vor wenigen Wochen. Angesprochen auf Maria Sharapova, die sich auf Sand einst als "Kuh auf Eis" bezeichnet hatte, erklärte er: "Das ist bei mir genau dasselbe." Aber ja, vielleicht könne Sharapova ihn inspirieren. "Ich habe das total vergessen." Sharapova nämlich hatte schließlich doch noch den Dreh auf Asche gefunden und zwei Mal die French Open für sich entschieden.

Medvedev-Coach: "Wenn Daniil sich auf Sand bewegen könnte..."

Medvedev erinnerte sich auch an seinen Auftritt in Doha in diesem Jahr, wo sehr langsamer Hartplatz verlegt war. Seine Frau habe ihm erzählt, dass Coach Gilles Cervara ihn beobachtet habe, wie er alles erlaufen hätte, Lobs gespielt, Schmetterbälle zurückgebracht. Er habe gemeint: "Verdammt, wenn Daniil sich auf Sand bewegen könnte, wäre er wohl unbesiegbar."

Und das stimme wohl, so Medvedev. "Ich war nie in der Lage, mich auf Sand gut zu bewegen. Ich rutsche nicht vor dem Schlag, sondern danach. Vielleicht weil ich Angst habe." Ein Problem, das er mit vielen Spielern teilt, die in ihrer Jugend nicht auf Sand aufgewachsen sind, die also nach dem Schlag "ausrutschen" und wertvolle Zeit verlieren, im Gegenzug zu denjenigen, die in den Schlag reinrutschen, bereits beim Schlagen zum Stoppen kommen und sich direkt wieder in Richtung Platzmitte orientieren können.

Er brauche momentan eben noch einen guten Tag - oder bestenfalls zwei gute Wochen -, um auf Sand erfolgreich zu sein, während er auf Hartplatz auch mal einen schlechten Tag erwischen und dennoch siegen könne.

Immerhin, ganz so schlecht lief's ja gar nicht bislang: ein Halbfinale in Monte-Carlo, ein Finale in Barcelona und im vergangenen Jahr immerhin das Achtelfinale in Paris stehen für Medvedev auf der Sand-"Erfolgs"-Liste.

Vielleicht setzt er in 2023 ja noch eins drauf?