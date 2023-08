Coco Gauff kämpft Iga Swiatek nieder – nun gegen Muchova

Siebenmal standen sich Coco Gauff und Iga Swaitek bisher gegenüber und siebenmal hieß die Siegerin Iga Swiatek. Im achten Duell, dem Halbfinale in Cincinnati, Gauff konnte sich mit 7:6 (7:2), 3:6, 6:4 durchsetzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.08.2023, 23:06 Uhr

Das Halbfinale zwischen Coco Gauff und Iga Swiatek hielt, was sich Experten und Fans davon versprachen. Es war ein Duell auf Augenhöhe, in dem das Momentum vor allem im ersten Satz hin und her wechselte. Swiatek erwischte dabei den besseren Start. Gauff ließ sich aber nicht abschütteln. Im Tie-Breal von Durchgang eins bestimmte Gauff dann auch die Ballwechsel mit ihrem druckvollen Spiel von der Grundlinie. Beim Stand von 2:2 im Tie-Break markierte Gauff fünf Punkte in Folge – und holte sich Satz eins mit 7:6.

Ausgeglichen bis zum Schluss

Swiatek aber ergab sich nicht kampflos und auch der zweite Satz verlief zunächst ausgeglichen. Swiatek konnte mit dem Break zum 2:1 das erste Ausrufezeichen setzen. Und in diesem Satz ließ sie die Lokalmatadorin nicht mehr vom Haken. Bei 5:3 aus ihrer Sicht gelang der Polin sogar das Doppelbreak. Swiatek konnte in den Sätzen ausgleichen und den entscheidenden dritten Durchgang eröffnen.

Beide Spieler wichen keinen Schritt und es entwickelte sich auch im dritten Satz ein Match mit offenem Visier. Im siebten Spiel war es dann Coco Gauff, die dieses Mal das erste Ausrufezeichen setzen konnte – mit einem Break gegen Swiatek zum 4:3. Bei ihrem folgenden Aufschlagspiel führte Gauff bereits mit 40:0, musste dann aber plötzlich einen Breakball abwehren. Das schaffte Gauff mit ihrem starken Aufschlag und bekam ihre Nerven wieder unter Kontrolle. 5:3 für die US-Amerikanerin.

Fast drei stunden Spielzeit

Wenig später die nächste Bewährungsprobe für die Nerven von Coca Gauff. Bei 5:4 servierte sie zum Match. Auch diese Aufgabe meisterte die an Nummer 7 gesetzte Gauff soueverän. Nach genau 2 Stunden und 52 Minuten verwandelte sie ihren vierten Matchball und erreicht mit dem 7:6, 3:6, 6:4 gegen Swiatek das Endspiel in Cincinnati.

Im Finale trifft Gauff auf Karolina Muchova, die sich im zweiten Halbfinale gegen die an Nummer 2 gesetzte Aryna Sabalenka mit 6:7 (4:7), 6:3, 6:2 durchsetzen konnte.

