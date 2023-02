Was für ein Comeback: Alcaraz gewinnt in Buenos Aires

Carlos Alcaraz hat deutlich gezeigt, dass mit ihm absofort wieder richtig zu rechnen ist. Bei seinem Comeback-Turnier in Buenos Aires war der Spanier nicht zu schlagen und gewann auch das Endspiel gegen den Briten Cameron Norrie mit 6:3 und 7:5.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.02.2023, 21:51 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Die Fragezeichen waren groß. Wie fit ist Carlos Alcaraz wirklich? Wie geht er mit dem Druck um? Kann er an seine Leistungen vor seiner Verletzung im letzten Jahr anknüpfen? Nun steht fest: Er kann. Carlos Alcaraz ist wieder voll da. Beim Turnier in Buenos Aires gewann der 19-jährige Spanier gegen Cameron Norrie mit 6:3 und 7:5. Auch ein Novak Djokovic dürfte mitbekommen haben, dass da ein echter Herausfroderer wieder ganz nach oben will. Anders als ein Alexander Zverev, der nach seiner Verletzung noch immer körperliche Defizite aufweist, kann Alcaraz wieder ein komplettes Turnier problemlos durchstehen.

Natürlich waren seine ersten Runden in Argentinien keine Gala-Vorstellungen. Aber mit jedem Match kam der amtierende US-Open-Champion immer besser in Form. Im Endspiel war er vom ersten Ballwechsel an der Ton angebende Spieler. Lediglich am Ende des zweiten Satzes wackelte Alcaraz ein wenig. Er führte bereits mit 5:2, ließ seinen Gegner jedoch noch einmal auf 5:5 herankommen. In der unfreiwilligen Verlängerung konnte der Spanier dann den Durchgang mit 7:5 für sich entscheiden.

Norrie zeigte mal wieder, dass er ein Spieler ist, der Gegner, die hinter ihm in der Rangliste stehen, meistens besiegt. Nach oben sind dem Briten aber klare Grenzen gesetzt, Ein Alcaraz auf jeden Fall spielt eine Nummer über ihm. Spätestens nach dem Finale in Buenos Aires ist das klarer denn je.

Für den 19-jährigen Alcaraz ist der Titel in Argentinien bereits sein siebter Turniersieg auf der Tour. 2021 konnte Alcaraz sein erstes Turnier im kroatischen Umag einfahren. Am Dienstag schlägt er Alcaraz beim Turnier in Rio de Janeiro auf, dort konnte er im vergangenen Jahr seinen ersten Titel auf ATP-500-Niveau gewinnen. In der ersten Runde trifft er dort auf Lokalmatador Mateus Alves. Und in der Form aus dem Finale in Buenos Aires gehört in Brasilien zu den Top-Favoriten.