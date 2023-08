Washington: Ein guter Tag für die Familie Monfils

Elina Svitolina und Ehemann Gael Monfils sind am Montag erfolgreich in das kombinierte Event in Washington eingestiegen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.08.2023, 08:21 Uhr

© Getty Images Auch in Zivil auf der Siegerstraße: Elina Svitolina und Gael Monfils

So stellt man sich im Hause Monfils wohl einen gepflegten Arbeitstag vor: Mama Elina gewinnt wie schon in Wimbledon gegen Victoria Azarenka (diesmal mit etwas weniger Drama und mit 7:6 (2) und 6:4), und Papa Gael schlägt Björn Fratangelo sicher mit 6:3 und 6:4. Töchterchen Skai wird das womöglich in der gesamten Tragweite noch nicht verstanden haben, aber so kann ein Turnier starten.

Nun ist es allerdings so, dass der Sieg von Gael im Tableau (nicht beim Preisgeld - da sind die Männer den Frauen in Washington weit voraus) weniger wert war als jener von Elina. Letzterer hat nämlich im 32er-Raster ein Achtelfinal-Date mit Daria Kasatkina fix gebucht. Gael Monfils steht im 64er-Tableau der Männer erst in Runde zwei, wo er auf den an Position vier gesetzten Alexander Bublik trifft. Letzterer hat aber wie alle vorgereihten Spieler in Freilos erhalten, faktisch schlagen also 48 Männer in Washington auf. Und 28 Frauen - dort sind nur die ersten vier automatisch in das Achtelfinale aufgestiegen.

Die Bedingungen in Washington sind bekanntermaßen gnadenlos. Und so hat es am ersten Tag bereits Yibing Wu erwischt, der beim Stand von 1:4 im ersten Satz gegen Yosuke Watanuki wegen eines Hitzschlages aufgeben musste. Besser erging es Alexander Shevchenko, dem Schützling von Günter Bresnik. Shevchenko besiegte Maxime Cressy mit 6:4 und 7:6 (8) und spielt nun gegen Sebastian Korda.

