Waterdrop: Mehr Nachhaltigkeit auf und neben dem Platz

Als offizieller Trinkpartner der ATP setzt sich Waterdrop bei Tennisturnieren gegen Einweg-Plastikflaschen ein und engagiert sich für mehr Nachhaltigkeit auf und neben dem Platz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.04.2026, 07:53 Uhr

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© Waterdrop Die ATP baut auf Waterdrop

1. Spielerbotschafter

Waterdrop arbeitet mit ATP-Spielern wie Taylor Fritz, Cameron Norrie, Matteo Arnaldi, Andrey Rublev, Hubert Hurkacz, Alexander Bublik, Yannik Hanfmann, Jan-Lennard Struff und Sebastian Korda zusammen, um sich für Nachhaltigkeit einzusetzen und die nächste Generation zu inspirieren.

Zudem erhalten die 150 besten Einzelspieler und die 60 besten Doppelspieler wiederverwendbare Flaschen, um eine nachhaltige Flüssigkeitsversorgung zu fördern und den Verbrauch von Plastikflaschen auf der Tour zu reduzieren.

2. Turniere

Im Jahr 2025 reduzierte Watedrop den Verbrauch von Einweg-Plastikflaschen bei zehn ATP-Tour-Turnieren: in Perth, Brisbane, Adelaide, Auckland, Rotterdam, Hamburg, Stuttgart, auf Mallorca, in Washington D.C. und Brüssel sowie bei den Australian Open.

Das gelang durch Initiativen wie die Ausgabe von Mehrwegflaschen an alle Spieler und das Turnierpersonal sowie die Einrichtung von Trinkstationen auf dem gesamten Turniergelände.

So werden bei jedem Turnier Tausende von Flaschen eingespart.

Die Zusammenarbeit mit Waterdrop zeigt, wie wichtig es ist, Partner mit einer gemeinsamen Vision zu finden, um den Tennissport nachhaltiger zu gestalten. Daniele Sanò, Chief Business Officer der ATP

3. BOSS Open

Dank Waterdrop waren die BOSS Open in Stuttgart 2024 das erste Turnier, das zu 100 Prozent auf Einweg-Plastikflaschen verzichtete. Dieser Erfolg wurde 2025 wiederholt.

Einweg-Plastikflaschen wurden am Eingang des Veranstaltungsortes gesammelt und in einen großen Waterdrop-Behälter geworfen. Diese Flaschen wurden anschließend an Plastic Bank übergeben: eine kanadische Organisation, die sich gegen Plastikmüll einsetzt.

Auf dem Veranstaltungsgelände wurden mehrere kostenlose Trinkstationen aufgestellt, an denen die Besucher ihre Trinkflaschen auffüllen konnten. Außerdem erhielten alle Spieler und Mitarbeiter Waterdrop-Flaschen und Microdrinks, um ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen.

Waterdrop arbeitete bei der Veranstaltung auch mit Imhotep Industries zusammen, um deren Luftwasser-Generator namens “Phantor” zu testen, der Wasser aus der Umgebungsluft kondensiert – eine innovative Erfindung, die es ermöglicht, sauberes Trinkwasser ohne jeglichen Abfall zu gewinnen.