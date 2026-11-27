Weihnachtsgeschenk gesucht? Die waterdrop® AO 2027 Kollektion ist da!

Weihnachten rückt immer näher und ihr seid noch auf der Suche nach dem passenden Geschenk für eure tennisbegeisterten Liebsten? Dann haben wir einen Tipp für euch! Mit der limitierten Australian Open 2027 Kollektion bringt waterdrop® echtes Grand-Slam-Feeling unter den Weihnachtsbaum.

von tennisnet-Redaktion

zuletzt bearbeitet: 27.11.2026, 14:04 Uhr

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AO27 waterdrop® Bottle Collection

Wenn im Jänner die Tenniselite in Melbourne aufschlägt, ist auch waterdrop® wieder mit dabei. Bereits zum dritten Mal in Folge ist das österreichische Unternehmen 2027 Official Bottle Partner der Australian Open. Passend dazu gibt es eine neue, limitierte Kollektion mit acht verschiedenen Trinkflaschen, die nicht nur auf dem Tennisplatz eine gute Figur machen.

Trinken wie die Profis

Das Highlight der Kollektion ist die AO27 Official Player Bottle. Die weiße 1-Liter-Flasche mit praktischer Trinkskala ist genau jene Flasche, die auch die Tennisstars während der Australian Open verwenden. Die Profis erhalten ihre Flasche mit persönlicher Gravur, die während des gesamten Turniers direkt am Court nachgefüllt wird.

Damit setzt waterdrop® gemeinsam mit den Australian Open ein starkes Zeichen für mehr Nachhaltigkeit: Seit Beginn der Partnerschaft 2025 konnte der Einsatz von Einwegplastikflaschen auf dem Court um beeindruckende 99 Prozent reduziert werden.

Für 44,90 Euro können sich Tennisfans die offizielle Spielerflasche auch nach Hause holen.

AO27 Official Player Bottle AO27 Performance All-Purpose Thermo AO27 Performance All-Purpose Thermo AO27 Performance All-Purpose Thermo AO27 Performance All-Purpose Thermo AO27 Lifestyle Thermo

Acht limitierte Flaschen für echtes Grand-Slam-Feeling

Neben der Official Player Bottle bietet die neue Kollektion weitere Hingucker. Die AO27 Performance All-Purpose Thermo überzeugt mit sportlichen, kontrastreichen Designs und ist in Navy und Pink (1 Liter, 42,90 Euro) sowie Mint und Gelb (600 ml, 37,90 Euro) erhältlich.

Wer es etwas ausgefallener mag, wird bei der AO27 Lifestyle Thermo fündig. Das Design „Flora & Fauna“ ist von der einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt Australiens inspiriert. Die 600-ml-Thermoflasche kostet 35,90 Euro.

Das perfekte Geschenk für Tennisfans

Ob für die nächste Trainingseinheit, das Match am Wochenende oder einfach für unterwegs – die limitierte AO27 Kollektion ist ein praktischer Begleiter und gleichzeitig ein echter Hingucker.

Die Kollektion ist seit dem 26. November online bei waterdrop® erhältlich. Ab dem 2. Jänner gibt es die Flaschen auch in den europäischen waterdrop® Stores, wo sie zusätzlich mit einer persönlichen Gravur versehen werden können.

Wer also noch ein passendes Weihnachtsgeschenk für einen Tennisfan sucht, sollte schnell sein. Schließlich ist die Kollektion limitiert – und das nächste Grand-Slam-Turnier steht bereits vor der Tür!

Jetzt die limitierte AO27 Kollektion von waterdrop® entdecken!