Weniger Preisgeld, mehr Hawkeye - die nordamerikanischen Sommerturniere

Bei den Hartplatz-Turnieren in Nordamerika wird im Sommer 2021 hauptsächlich ohne Linienrichter operiert. Beim Preisgeld gibt es Einbußen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.07.2021, 20:43 Uhr

© Getty Images Echte Menschen an der Linie werden im Tenniszirkus immer mehr zur Seltenheit

Fast hatte man sich nach den erfolgreichen Versuchen mit dem permanenten Hawkeye etwa beim MercedesCup in Stuttgart gewöhnt, da hat Wimbledon doch wieder auf Tradition gebaut. Und die Linien mit echten Menschen besetzt. Im Sommer 2021 heißt es nun wieder zurück zur Technik, zumindest bei sieben von neun Veranstaltungen. Lediglich in Newport, wo diese Woche gespielt wird, und in San Jose gibt es noch Linienrichter. Bei den übrigen Events in Atlanta, Washington, Montreal, Toronto, Cincinnati, Winston Salem und Cleveland wird auf das elektronische Auge zurückgegriffen.

Die Frage der Zuschauer auf den Tribünen wird wohl individuell geregelt, möglicherweise können nun auch in Kanada einige Fans den Matches beiwohnen. Ob die US Open am Ende des Sommers mit voller Kapazität ausgetragen werden, wird sich weisen. Das Preisgeld und die Größe des Rasters etwa für das ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto hat sich jedenfalls verändert. Zum Negativen. So wird das Hauptfeld nur noch aus 48 Spielern bestehen (zuvor waren es 56), der Champion bekommt anstelle von 1.049.040.- Kanadische Dollar „nur“ noch 370.290.-.

Interessant wird auch zu beobachten sein, wie die großen Stars ihren Turnierkalender anlegen. Sollte Novak Djokovic wirklich bei Olympia aufschlagen, würde der Branchenprimus wohl lediglich das Turnier in Cincinnati bestreiten. Rafael Nadal, der schon vor Wochen für Tokio abgesagt hat, beginnt seine nordamerikanische Tour dagegen beim ATP-Tour-500-Turnier in Washington.