Wer gewinnt mehr Matches - Zverev in Paris oder die DFB-Elf bei der EM?

Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland wirft ihre Schatten auch auf den Tenniszirkus voraus. Das lässt sich etwa bei interwetten gut beobachten - wo es einige richtig spannende Wettangebote gibt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.05.2024, 19:36 Uhr

© Getty Images Toooor für Deutschland? Oder Sieg für Alexander Zverev?

Wären Alexander Zverev und Rafael Nadal Fußball-Nationalmannschaften und träfen zum Auftakt einer großen Meisterschaft aufeinander, dann würde man garantiert von einer „Todesgruppe“ sprechen (bei der letzten Weltmeisterschaft, ältere Sportfreunde werden sich daran erinnern, war es sogar so, dass Spanien und Deutschland in einer Gruppe waren). Bei den French Open in Paris wird dies der ganz große Schlager in Runde eins. Und obwohl Alexander Zverev mit der Empfehlung des Turniererfolgs in Rom nach Roland-Garros anreist, so ist Paris halt doch jener Ort, den Rafael Nadal über mehr als ein Jahrzehnt lang gnadenlos beherrscht hat.

Der Auftakt für Alexander Zverev wird also denkbar schwierig. Was folgende Wette aber nur umso spannender macht: Wird es der deutschen Nummer eins in Roland-Garros gelingen, mehr Matches als die deutsche Nationalmannschaft bei der EM im eigenen Land zu gewinnen? Die Buchmacher von interwetten vertrauen da eher dem Tennis-Profi. Vielleicht, weil es im Fußball ja auch die Möglichkeit eines Unentschiedens gibt?

Welche Frau schlägt schneller auf als Gasquet?

Sebastian Ofner, die österreichische Nummer eins, hat es da auf der einen Seite leichter - denn das Team von Ralf Rangnick hat mit Frankreich, den Niederlanden und Polen tatsächlich die wohl stärkste Gruppe erwischt. Ofner eröffnet in Paris gegen Terence Atmane , könnte danach auf Sebastian Baez treffen. Sind dem Steirer mehr Siege zuzutrauen als der ÖFB-Elf?

Worauf man sonst noch schauen sollte: Wie schnell schlägt eigentlich Richard Gasquet auf? Und vor allem: Wird es mindestens eine Frau geben, die härter serviert als der französische Routinier? Kandidatinnen gebe es ja genügend: Aryna Sabalenka, Coco Gauff oder Elena Rybakina fallen einem da als erste ein.

Aber auch hier gilt: Vorher weiß man es nicht. Die Radarpistole ist jedenfalls gezückt.

