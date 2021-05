Wer holt den Titel in Roland Garros?

Ab dem 30. Mai werden in Roland Garros die Sieger beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Saison gesucht. Als Favorit geht Rekord-Titelgewinner Rafael Nadal ins Rennen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.05.2021, 15:47 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Wird Rafael Nadal auch in diesem Jahr in Paris jubeln?

Wer holt den Titel in Roland Garros?

Das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres steht an. Traditionell sind die French Open in Paris das zweite große Turnier der Saison. Das Roland Garros ist das einzige der vier großen Turniere, welches auf Sand ausgetragen wird und stellt somit eine besondere Herausforderung für die Athleten dar. Auf der roten Asche hat sich Rafael Nadal auch seinen Status als Sandplatz-König erspielt. Mit 13 Erfolgen ist er der unangefochtene Rekordchampion in Paris. Kann der Spanier seinen Titel auch in diesem Jahr verteidigen? Wir werfen einen Blick auf die Favoriten für die French Open 2021.

Kann der Sandplatz-König seinen Titel verteidigen?

Wenn es um den Favoriten für die French Open geht, steht ein Name traditionell ganz oben: Rafael Nadal. Der Spanier ist der unangefochtene Sandplatz-König. 13 seiner 20 Grand-Slam-Titel gewann er in Paris. Dabei hat er alle seine Finalauftritte beim Roland Garros gewonnen. Auch wenn Nadal sich zuletzt Alexander Zverev beim Masters in Madrid ausgerechnet auf Sand geschlagen geben musste, geht der Titel auch in diesem Jahr nur über den Spanier. Damit würde er zum alleinigen Rekord-Grand-Slam-Champion aufsteigen.

Schlägt der Djoker zurück?

Novak Djokovic will weiter an seinem Denkmal als größter Tennisspieler aller Zeiten bauen. Letztes Jahr schloss er zum sechsten Mal die Weltrangliste als erster ab, was einen neuen Rekord bedeutet. Im März überholte er zudem Roger Federer als Rekordhalter in den meisten Wochen auf Platz eins. Letztes Jahr musste sich der Serbe von Nadal im Finale geschlagen geben. Das will er dieses Jahr natürlich verhindern und mit seinem 19. Grand-Slam-Titel zu seinem großen Rivalen aufschließen.

Kann Thiem seine Krise beenden?

Mit dem Sieg bei den US Open 2020 feierte Dominic Thiem den größten Erfolg seiner Karriere. Seitdem ist bei dem Österreicher allerdings ein wenig Sang im Getriebe. Sowohl beim ATP-Cup als auch beim Grand-Slam-Auftakt 2021 bei den Australian Open enttäuschte der 27-jährige Spitzensportler. Als Viertplatzierter der Weltrangliste und ausgewiesener Sandplatz-Spezialist gehört er bei den kommenden French Open trotzdem zum Favoritenkreis.

Wie weit kommt Tsitsipas?

Auch Stefanos Tsitsipas hat hin Paris schon für Furore gesorgt. Zwar hat es noch nicht zum ganz großen Wurf gereicht, allerdings ging es vergangenes Jahr bis ins Halbfinale. Der Grieche steht derzeit auf Platz 5 der Weltranglisten und könnte mit einem Erfolg in Paris weiter in die Weltspitze vorstoßen. Tsitsipas gehört wie seine Kollegen Zverev, Medwedew und Co. zur Generation der „Jungen Wilden“. Diese „neue“Generation des Tennis steht modernen Technologien, die auch in der Welt des Tennis Einzug halten, offen gegenüber. Betway Sportwetten hat sich beispielsweise mit der Zukunft des Tennis beschäftigt. Der Fokus liegt hier eher auf den technischen Innovationen, die auf den Tennissport zukommen. So kann die nachkommende Generation in Zukunft auf Gadgets wie Smart Rackets oder Smart Shoes zurückgreifen, um eine noch bessere Leistungsdiagnostik zu erreichen.

© BETWAY In der Zukunft bleibt nichts dem Zufall überlassen

Welche Form zeigt Zverev?

Alexander Zverev gehört ebenfalls zur neuen Generation Tennisspieler. Allerdings hat der Deutsche immer wieder mit Formschwankungen zu kämpfen. In Miami , Monte-Carlo und München schied er früh aus, in Madrid hingegen besiegte er den großen Nadal im Finale. Wenn er seine Form aus den Madrid Open auch auf den Sandplatz beim Roland Garros übertragen kann, zählt er auf jeden Fall zum erweiterten Favoritenkreis auf den ganz großen Erfolg.

Am 30. Mai beginnen die diesjährigen French Open. Wir sind gespannt, ob jemand dem Sandplatz-König den Titel streitig machen kann.