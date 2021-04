Wer sind die Favoriten für die kommenden Tennisturniere?

Tennis wird von der International Tennis Federation (ITF) mit seinen Anfängen in England ab der Mitte des 19. Jahrhunderts geleitet und ist eine altehrwürdige Sportart. Wetten auf Events wie die Australian Open und Wimbledon gewinnen von Saison zu Saison an großer Beliebtheit. Jedes Jahr werden Sportfans vor allem dank der Grand-Slam-Spiele mit einer Vielzahl von professionellen Top-Tennisturnieren und Tennis-Wettmöglichkeiten verwöhnt. Tennis bietet mehr Variablen und mehr Möglichkeiten als fast jede andere Sportart. Wenn man seine Gewinne maximieren und seine Risiken minimieren möchte, muss man eine Tennis-Wettstrategie implementieren, die auf einer Kombination aus wissenschaftlicher Theorie und guter altmodischer Disziplin basiert.

Grand-Slam-Tennis-Wetten

Jedes Jahr stehen vier Grand-Slam-Wettbewerbe im Mittelpunkt der Tennis-Wetten, die als die prestigeträchtigsten Veranstaltungen des Sports gelten. Chronologisch gesehen, sind die Grand Slam-Turniere: Australian Open, French Open, Wimbledon und US Open. Weitere erstklassige Tennisquoten sind die Olympischen Spiele, der Davis Cup, der Fed Cup und der Hopman Cup, die ebenfalls von der ITF reguliert werden.

Tennisturniere und die Grand-Slam-Spiele werden nach Geschlecht (Männer und Frauen) und Anzahl der Spieler (Einzel und Doppel) gegliedert. Bei den vier großen Grand-Slam-Turnieren treten Spieler und Pit-Spieler je nach Können gegeneinander an, was zu einigen Tipps und Vorhersagen für den Ausgang der Tennisspiele führt.

Grand Slam-Wetten stehen bei allen vier Turnieren offen. Grand Slam-Quoten bieten Kopf-an-Kopf-Märkte für die Spieler in einem einzigen Spiel sowie eine Vielzahl zusätzlicher besonderer Tennis-Wettmärkte. Weitere beliebte Grand-Slam-Quoten sind die direkten Gewinnermärkte, die für jedes der vier Turniere auf den Herren- und Damen-Singles geöffnet sind. All-in-Grand-Slam-Wetten stehen auch noch vor Beginn der Turniere zur Verfügung.

Grand Slam-Tennisspiele besitzen eine reiche und interessante Geschichte und verschenken jedes Jahr Millionen an Preisgeldern. Grand-Slam-Champions sammeln außerdem doppelt so viele Ranglistenpunkte wie die nächste Turnierstufe, die Masters 1000, und Premier-Events für Männer und Frauen. Die Anzahl der Spieler bei einem Einzel-Unentschieden während eines Grand Slam ist auf 128 begrenzt, mehr als bei jedem anderen Pro-Tennis-Turnier. 32 hiervon sind gesetzte Spieler, während der Rest der Konkurrenten aus den 100 besten Spielern, Qualifikanten und Wildcard-Teilnehmern der Welt stammt.

Die Grand Slam-Turniere der Männer dauern zwei Wochen und bestehen aus einem Best-of-Five-Set-Match. Die Grand-Slam-Serie der Frauen ist eine Best-of-Three-Serie. Dies gibt den Spielern viele Top-Tennis-Quoten und Grand-Slam-Wettchancen.

Die bekanntesten Favoriten bei den Tennisturnieren

Unter den erfolgreichsten weiblichen Grand Slam Champions sind Namen wie Margaret Court (24 Gewinne), Serena Williams (23 Gewinne) und Steffi Graf (22 Gewinne) bekannt. Auf der anderen Seite dürfen auch nicht die erfolgreichsten männlichen Grand Slam (Singles) Champions vergessen werden. In diesem Bereich gehören Namen wie Roger Federer (20 Gewinne), Rafael Nadal (20 Gewinne), Novak Djokovic (18 Gewinne) und Pete Sampras (14 Gewinne). Diese Namen zählen definitiv zu den Favoriten aller kommender Tennisturniere.

Die 2021 ATP Tour kommt langsam in Gang und die Australian Open stehen kurz bevor. Eine Reihe von Superstars streben diesen Titel auch an. Der erste Grand Slam der Saison startete am 8. Februar und auch die weltweit führenden Spieler abzüglich Roger Federer streben nach Ruhm. Novak Djokovic hat den Norman Brookes Challenge Cup acht Mal auf Rekordniveau gehoben und ist der Favorit, der im Melbourne Park erneut Erfolg hat. Es wird erwartet, dass die ATP-Tour ein geschäftigeres Jahr wird.

Ein neues Talent, der 19-jährige Italiener Jannik Sinner, wird derweilen als einer der Top-Favoriten für diese Saison angesehen. Der in Monaco lebende Spieler beendete das vergangene Jahr mit einem Triumph bei den Sofia Open und wurde der jüngste Gewinner eines ATP-Titels seit 2008. Er stürzte in der zweiten Runde der Australian Open im letzten Jahr ab und hofft, dieses Mal weitergehen zu können.

Weiter zu erwähnen ist beispielsweise der Name Denis Shapovalov. Der 21-jährige Gewinner der Wimbledon Boys 'Singles 2016 konnte keinen Titel gewinnen und stürzte in der ersten Runde bei den Australian Open ab, knackte jedoch zum ersten Mal die Top 10 der Weltrangliste.

Die wahrscheinlich drei stärksten Namen sind aber Dominic Thiem, Rafael Nadal und Novak Djokovic geblieben. Während das Jahr 2020 für die meisten Menschen auf der ganzen Welt ein unvergessliches Jahr war, genoss Dominic Thiem die beste Saison seiner Karriere. Der leistungsstarke Spieler gewann seinen ersten Grand-Slam-Titel mit den US Open und erreichte auch das Australian Open-Finale. Der 27-jährige Thiem etablierte sich im Übergang zwischen der alten und der neuen Garde auf der ATP Tour fest als einer der größten Namen im Spiel.

Rafael Nadal, einer der größten Spieler der Geschichte, hatte 2020 einen leichten Zeitplan, aber die Tatsache, dass die French Open im Herbst zurückdrang, ließ ihn nicht abschrecken, als er das Turnier zum 13. Mal gewann, um mit Roger Federer bei 20 Grand Slams gleichzuziehen.