Wie viel Seele hat Paula Badosa eigentlich (zu geben)?

Von einem Seelenverwandten zur nächsten: Paula Badosa macht viele KollegInnen froh.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.10.2023, 15:51 Uhr

© Getty Images Ein Herz und buchstäblich eine Seele: Aryna Sabalenka und Paula Badosa

Wir wollen uns zunächst einmal daran erinnern, dass sich Stefanos Tsitsipas und Paula Badosa ja nur in zweiter Linie als potenzielles Traumliebespaar des Tennissports präsentiert hatten. In erster Linie aber als Seelenverwandte. Das war in Zeiten, als es der Instagram-Account „Tsitsidosa“ noch mit Inhalten gefüllt war, die auch in jeder gut sortierten deutschsprachigen Klatschzeitschrift begeisterte Fans gefunden hätte.

Wie der Beziehungsstatus der Seelen von Paula und Stefanos derzeit ist, lässt sich nicht genau sagen. Zu vermuten ist allerdings: nichts ist mehr so wie noch vor wenigen Wochen.

Denn plötzlich ist eine neue Mitspielerin in Paula Badosas Seelenbingo aufgetaucht: Aryna Sabalenka. Die Weltranglisten-Erste hat im Vorfeld des WTA-Tour-1000-Turniers in Peking nämlich für sich reklamiert, ebenfalls eine Seelenverwandtschaft mit Paula zu spüren.

Sabalenka und Badosa abseits des Courts beste Freundinnen

„Es kommt nicht oft vor, dass man seine Seelenverwandte im Tenniszirkus findet, weil wir immer miteinander in Konkurrenz stehen“, erzählte Sabalenka also. „Aber wir haben diese Vereinbarung: Auf dem Court sind wir Gegnerinnen, wir können dort schreien, was immer wir wollen. Aber abseits vom Court sind wir wieder Freundinnen.“ Was eingefleischte Boulevard-Fans daran erinnern sollte, dass Eugenie Bouchard ihre Freundschaft mit Heather Watson vor ein paar Jahren von einem Tag auf den anderen einfach mal so beendete - Genie wollte wieder mehr Konkurrentin als Buddy sein.

Zurück zu Aryna Sabalenka und Paula Badosa: „Manchmal ist es schwierig. Und ich bin sehr glücklich, dass ich sie habe. Sie ist ein sehr nettes Mädchen. Und sie an meiner Seite zu wissen ist mir sehr wichtig.“

Sätze, die Stefanos Tsitsipas nicht besser hätte formulieren können. Und wahrscheinlich auch hat. Damals.