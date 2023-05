Wieder 12 Spiele am Stück: Iga Swiatek rauscht ins Rom-Achtelfinale

Iga Swiatek (WTA-Nr. 1) hat beim 1000er-Turnier in Rom erneut eine Glanzleistung abgerufen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.05.2023, 16:33 Uhr

Die Weltranglisten-Erste schlug Lesia Tsurenko glatt mit 6:2, 6:0 - nach einem frühen 0:2-Rückstand gewann sie dann zwölf Spiele am Stück. Und das bereits das zweite Match in Folge: Zum Auftakt hatte Swiatek an Anastasia Pavlyuchenkova die Höchststrafe erteilt, 6:0, 6:0 hieß es da gegen die French-Open-Finalistin aus 2021.

Swiatek wartet nun auf die Siegerin der Partie zwischen Donna Vekic und Liudmila Samsonova.

Titelverteidigerin Swiatek hat das Turnier in Rom bereits zwei Mal gewonnen.

Ihre Sandbilanz in 2023: 11 Siege bei 1 Niederlage, die kam in der vergangenen Woche im Finale von Madrid gegen Aryna Sabalenka. Swiatek hatte zuvor das Turnier in Stuttgart für sich entschieden, hier hatte sie gegen Sabalenka gewonnen.

Auch Kasatkina ist weiter

Zuvor hatte bereits Daria Kasatkina die Runde der letzten 16 erreicht, sie musste beim 7:5, 4:6, 7:6 (2) gegen Julia Grabher hart kämpfen. Eine kleine Überraschung gelang Ex-French-Open-Finalistin Marketa Vondrousova beim 7:5, 6:3 gegen Maria Sakkari.

Ihr Match absagen musste indes Victoria Azarenka aufgrund einer Knöchelverletzung.

