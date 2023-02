Wieder gewinnt Stan das "Oldie-Duell"

Beim zweiten Aufeinandertreffen direkt nacheinander hat wieder Stan Wawrinka gegen Richard Gasquet die Nase vorn: Auch wenn es beim Turnier in Marseille deutlich enger zuging, als zuvor beim Event in Rotterdam.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.02.2023, 22:38 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Es sind wahre Festspiele für Tennis-Ästheten: Bereits zum zweiten Mal binnen kürzester Zeit haben sich Stan Wawrinka und Richard Gasquet mit ihrer einhändigen Rückhand gegenüberstanden und die Herzen von so manchem Tennis-Nostalgiker höher schlagen lassen. Vor einer Woche trafen die Beiden bereits beim Turnier in Rotterdam aufeinander. Dort behielt der Schweizer klar die Oberhand. Mit 6:3 und 6:3 besiegte der 37-jährige Wawrinka seinen ein Jahr jüngeren Gegner aus Frankreich, der aktuell immernoch die Nummer eins seines Landes ist. Zuvor konnte "StanThe Man" noch nie auf einem schnellen Belag gegen Gasquet triumphieren.

Nun gelang ihm das gleich zweimal hintereinander. Denn: Beim Heimspiel Gasquets in Marseille ging Wawrinka wieder als Sieger vom Platz – auch wenn es diesmal deutlich knapper zuging. 4:6, 7:5 und 6:2 hieß es am Ende für den Schweizer, der in Südfrankreich nun den Sieger aus der Partie Jannik Sinner gegen Arthur Fils herausfordert.

Dort trifft Jahrgang 2004 (Fils) auf Jahrgang 2001 (Sinner). – und eine beidhändige Rückhand spielen beide auch noch. Da kommen Tennis-Nostalgiker nur noch auf einer Seite des Netzes auf ihre Kosten.