Wimbeldon: Starten Naomi Osaka und Nick Kyrgios gemeinsam im Mixed?

Der Verdacht liegt nahe, dass Naomi Osaka beim Rasen-Major in Wimbledon mit Nick Kyrgios im gemischten Doppel an den Start geht. Fix ist es aber noch nicht.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.05.2022, 09:10 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka möchte in Wimbledon im Mixed-Doppel an den Start gehen - doch wer spielt an ihrer Seite?

Beim WTA-Tour-1000-Event in Madrid gab Naomi Osaka den lauschenden Pressevertretern einige kleine Rätsel auf. Nach der so sicher nicht geplanten Zweitrunden-Niederlage der Japanerin gegen Sara Sorribes Tormo bestätigte die vierfache Grand-Slam-Championesse bei der anschließenden Pressekonferenz, dass sie körperlich geschwächt in die Partie gegangen war. Details über ihren Gesundheitszustand wollte die Ex-Weltranglisten-Erste jedoch nicht preisgeben.

Kyrgios, Murray oder doch ganz wer anderer?

Möglicherweise noch spannender war allerdings eine Ankündigung der Asiatin, die das übernächste Grand-Slam-Turnier auf dem Turnierplan betrifft: "Ich habe mich wirklich versucht, auf mein Netzspiel zu fokussieren, denn ich werde in Wimbledon im Mixed spielen." Und wer wird beim Rasen-Klassiker in London an ihrer Seite stehen? Dieser Antwort wich Osaka mit einem kleinen Frage-und-Antwort-Spiel aus: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie, wenn sie wollen, erraten könnten, wer es ist."

Der Name, der in diesem Zusammenhang auf Twitter am häufigsten auftaucht, ist Nick Kyrgios. Kein Wunder haben Osaka und der wankelmütige Australier doch kürzlich in Los Angeles Freundschaft geschlossen und das auch das interessierte Social-Media-Publikum wissen lassen. Zweithäufigste Vermutung ist Andy Murray, der in Wimbledon mit Sicherheit ein richtiger Ticketseller sein könnte. Was glaubt ihr, wer der Doppelpartner von Naomi sein wird? Lasst es uns in den Kommentaren auf facebook wissen.