Wimbledon 2023: Daniil Medvedev übersteht Auftakt, Fritz besiegt Hanfmann

Daniil Medvedev (ATP-Nr. 3) hat sein Erstrundenmatch in Wimbledon 2023 in drei Sätzen gegen Arthur Fery gewonnen. Taylor Fritz setzte sich in der Fortsetzung gegen Yannick hanfmann durch

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.07.2023, 17:52 Uhr

Daniil Medvedev

Der 27-Jährige siegte gegen den britischen Wildcard-Spieler Arthur Fery (ATP-Nr. 391) mit 7:5, 6:4 und 6:3 und zog damit am Ende ungefährdet in die zweite Runde ein. Dort trifft er auf den Sieger der Partie zwischen Adrian Mannarino und Alexander Shevchenko.

Medvedev und Wimbledon sind bislang noch nicht sonderlich warm miteinander geworden, einzig 2021 schaffte es "Meddy" ins Achtelfinale. Im Vorjahr war er aufgrund des Aufschlusses aller russischen und belarussischen Akteure nicht am Start.

Gegen seinen möglichen nächsten Gegner Mannarino hatte Medvedev erst kürzlich beim Turnier in 's-Hertogenbosch verloren.

Taylor Fritz wiederum gab in der Fortsetzung seiner am Montag abgebrochenen Partie gegen Yannick Hanfmann nur noch ein Spiel ab. Fritz gewann mit 6:4, 2:6, 4:6, 7:5 und 6:3.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon