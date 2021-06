Wimbledon 2021: Barty, Halep fraglich, Osaka raus, Swiatek hilflos

Das Wimbledon-Turnier der Frauen ist 2021 offener denn je. Aus den aktuell laufenden Vorbereitungsturnieren lassen sich kaum Schlüsse ziehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.06.2021, 09:43 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Wie fit wird Ashleigh Barty nach Wimbledon kommen?

Serena Williams ist Anfang der Woche also aus Nizza nach London gereist. Bei all den Annehmlich- und Möglichkeiten, die die Akademie ihres Coaches Patrick Mouratoglou bietet: Ein Grascourt ist nicht dabei. Die Jagd auf Major-Titel Nummer 24 geht in Wimbledon, die Chancen auf fette Beute stehen gar nicht einmal so schlecht. Nicht, weil Serena zuletzt in Roland Garros derart überzeugt hätte, dass sie selbstredend ganz oben auf der Liste der Favoritinnen stehen müsste. Sondern eher, weil diese Liste eine sehr lange ist, ohne klare Hierarchie. Denn es türmen sich mal wieder die Fragezeichen.

Klar ist immerhin seit längerem: Naomi Osaka wird das dritte Major des Jahres sausen lassen. Die Japanerin hatte in der Vergangenheit auf Rasen allerdings noch nichts gezeigt, was sie zwangsläufig zur heißen Anwärterin auf ein Championat an der Church Road qualifiziert hätte. Was allerdings bis 2019 auf für Simona Halep gegolten hatte. Bis die Rumänin im Endspiel die Gunst der Stunde nutzte, eine sehr nervöse Serena in zwei Sätzen abservierte. Halep allerdings wird seit dem Turnier in Rom von einer Verletzung geplagt, den Auftritt in Bad Homburg musste sie absagen.

Kerber und Kvitova in Form

Das nächste Fragezeichen steht hinter der Nummer eins der Welt. Ashleigh Bartys Spielanlage ist prädestiniert für den Rasen, allerdings zwickt die Australierin die Hüfte. Die Aufgabe in der zweiten Runde von Roland Garros war die zweite in ebenso vielen Turnieren, in Rom war es der Arm, der Barty schmerzte. Die aktuell laufenden Vorbereitungsevents geben auch nur wenig Aufschluss über die tatsächlichen Kräfteverhältnisse. Außer vielleicht, dass Angelique Kerber, Wimbledon-Siegerin 2018, sich auf Rasen nach wie vor sehr wohl fühlt. Kerber spielt wie Petra Kvitova in Bad Homburg.

In Eastbourne allerdings sind viele der favorisierten Spielerinnen am Mittwoch gestolpert, teilweise radikal. Gut, Cori Gauff hat mit der gefinkelten Spielweise von Anastasija Sevastova schon früher Probleme gehabt. Die Sätze zwei und drei von Iga Swiatek gegen Daria Kasatkina waren dann aber doch höchst erstaunlich: Lediglich ein Game gestand Kasatkina der French-Open-Siegerin von 2020 zu. Bianca Andreescu ist ebenfalls auf der Suche nach irgendeiner Art von Form, sie ging gegen Anett Kontaveit unter. Elina Svitolina kann sich immerhin darauf berufen, gegen Elena Rybakina einer der besten Aufschlägerinnen der Tour unterlegen zu sein. Auf Gras immer noch eine Waffe, die weit tragen kann. Auch jemanden wie Serena Williams.