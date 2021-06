Wimbledon 2021: Berrettini, Nishikori weiter, Karatsev fliegt raus

Mit Matteo Berrettini ist einer der aussichtsreichen Außenseiter in Wimbledon 2021 in die zweite Runde eingezogen. Ebenfalls weiter ist Kei Nishikori.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.06.2021, 17:55 Uhr

Eine kleine Schwächephase sei auch den Favoriten und den hoffnungsvollen Außenseitern während eines Fünf-Satz-Matches erlaubt. Novak Djokovic etwa hat in seinem Auftakt-Match in Wimbledon 2021 gegen Jack Draper den ersten Satz verloren. Und dann natürlich papierformgemäß gnadenlos durchgezogen. Matteo Berrettini, vor wenigen Tagen noch zum Champion im Londoner Queen´s gekürt, leistete sich gegen Guido Pella nun in Durchgang zwei eine kurze spielerische Baisse. Gewann aber dennoch mit 6:4, 3:6, 6:4 und 6:0.

Ebenfalls weiter ist Kei Nishikori. Der Japaner setzte sich gegen Alexei Popyrin mit 6:4, 6:4 und 6:4 durch. Nishikori trifft in Runde zwei auf Jordan Thompson, der sich überraschend in fünf Sätzen gegen Casper Ruud durchsetzen konnte.

Ausgeschieden ist dagegen Aslan Karatsev, für den nach der Finalteilnahme in Belgrad (wo er gegen Berrettini verlor) nicht mehr viel zusammenläuft. Karatsev unterlag Jeremy Chardy mit 6:7 (4), 6:7 (8) und 3:6. Überrascehnd ausgeschiedenist John isner. Der US-Amerikaner unterlag Yoshihito Nishioka in fünf Sätzen.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon