Wimbledon 2021: Hurkacz schlägt Medvedev, im Viertelfinale gegen Federer

Der Viertelfinal-Gegner von Roger Federer beim Wimbledon-Turnier heißt Hubert Hurkacz. Der Pole besiegte den an Position zwei gesetzten Daniil Medvedev in fünf Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.07.2021, 15:35 Uhr

© Getty Images Hubert Hurkacz spielt am Mittwoch gegen Roger Federer

Das Match zwischen Medvedev und Hurkacz war am Montag bei einer 2:1-Satzführung und dem Stand von 4:3 für Hurkacz im vierten Satz abgebrochen worden. Bei Wiederaufnahme gelang dem Polen gleich ein Break, Hurkacz servierte danach sicher zum Satzausgleich aus. Und auch in der Entscheidung war es der Außenseiter, der das erste Ausrufezeichen setzte. Hurkacz holte sich Medvedevs Aufschlag zum 2:1. Und ließ kein Comeback der Nummer zwei der Welt zu. Am Ende stand ein 2:6, 7:6 (2), 3:6, 6:3 und 6:3 zugunsten des Außenseiters auf der Anzeigetafel.

Damit trifft Hubert Hurkacz am Mittwoch im Viertelfinale von Wimbledon 2021 auf Roger Federer, der sein Achtelfinale gegen Lorenzo Sonego schon am Montag sicher in drei Sätzen gewann.

Die anderen drei Partien in der Runde der letzten acht bestreiten Turnierfavorit Novak Djokovic gegen Marton Fucsovics, Denis Shapovalov trifft auf Karen Khachanov, und Matteo Berrettini muss sich mit Zverev-Bezwinger Félix Auger-Aliassime auseinandersetzen.

