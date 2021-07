Wimbledon: Klare Sache für den „Maestro“ - Roger Federer überzeugt gegen Richard Gasquet

Nur im ersten Satz hatte Richard Gasquet in seiner Zweitrunden-Partie von Wimbledon Chancen gegen Roger Federer.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 01.07.2021, 20:22 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images

Hier gibt es das Match im Re-Live!

In der ersten Runde des diesjährigen Wimbledon-Turniers hatte Roger Federer noch ordentlich mit Adrian Mannarino zu kämpfen, profitierte schlussendlich bei 2:2-Satzgleichstand von einer Verletzung des Franzosen. In seinem Zweit-Runden-Match des Rasenklassikers zeigte sich der Eidgenosse von einer ganz anderen Seite und überzeugte gegen Richard Gasquet auf ganzer Linie. In nur 1:51 Stunden Spielzeit setzte sich Federer mit 7:6 (1), 6:1, 6:4 durch. In der dritten Runde wartet nun der Lokalmatador Cameron Norrie.

Weitere Details folgen!

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon