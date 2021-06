Wimbledon 2021: Kvitova schon raus, Muguruza, Sabalenka souverän

Mit Petra Kvitova ist schon am ersten Tag von Wimbledon 2021 eine der Mitfavoritinnen ausgeschieden. Kvitova unterlag Sloane Stephens in zwei Sätzen.

Warum nicht Petra Kvitova, hätte man vor dem bei den Frauen so offenen Wimbledon-Turnier 2021 denken können? Die Tschechin hat an der Church Road schon zwei Mal den Titel geholt, der Rasen liegt ihr. Das Triple muss aber mindestens ein weiteres Jahr warten. Denn Petra Kvitova ging gegen Sloane Stephens schon in Runde eins nach einem 3:6 und 4:6 als Verliererin vom Platz. Entscheidend sollten dabei die Spiele sechs und sieben in Durchgang zwei werden: Zunächst vergab Kvitova vier Breakchancen, danach schlug Stephens zu, servierte ohne Probleme aus.

Keine Probleme hatte dagegen Garbine Muguruza, die Wimbledon-Triumphatorin von 2017. Muguruza ließ der Französin Fiona Ferro nur einen einzigen Spielgewinn. Auch Aryna Sabalenka konnte beim 6:1 und 6:4 gegen Monica Nicolescu überzeugen. Erfolgreich gestartet ist auch Madison Keys, die gegen die Lokalmatadorin Katie Swan mit 6:3 und 6:4 gewann.

Ausgeschieden ist Laura Siegemund. Die deutsche Nummer zwei verlor gegen Ekaterina Alexandrova mit 1:6 und 3:6. Souverän gestartet ist dagegen Sofia Kenin, die Australian-Open-Siegerin von 2020: Kenin schlug die Chinesin Xinyu Wang mit 6:4 und 6:2. Iga Swiatek meisterte die harte Aufgabe gegen Su-Wei Hsieh mit 6:4 und 6:4 souverän.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen