Wimbledon 2021 live: Andrea Petkovic vs. Barbora Krejcikova im TV, Livestream und Liveticker

Andrea Petkovic trifft in der zweiten Runde von Wimbledon auf die amtierende French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova. Das Match gibt es ab 12:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.07.2021, 09:22 Uhr

© Getty Images Andrea Petkovic spielt in Runde zwei gegen Barbora Krejcikova

Nach ihren Triumphen in Straßburg und bei den French Open zählt Barbora Krejcikova auch in Wimbledon zu den Mitfavoritinnen auf den Titel. Andrea Petkovic, die sich in London zunächst gegen Jasmine Paolini behauptete, will den Erfolgslauf der Tschechin in der zweiten Runde im ersten Aufeinandertreffen der beiden indes naturgemäß beenden.

Petkovic vs. Krejcikova - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Andrea Petkovic und Barbora Krejcikova ist als erstes auf Court 3 angesetzt und gibt es ab 12:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky sowie in unserem Liveticker.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon