Am Montagabend feierte der Brite bei seinem Heimturnier sein Comeback und wusste zu überzeugen. Nach etwas weniger als zwei Stunden stand er dem Sieg schon sehr nahe, führte nach zwei gewonenen Sätzen im dritten mit 5:0. Urplötzlich zeigte er doch noch Schwächen, liess den Weltranglisten-28. Nikoloz Basilashvili wieder zurück ins Spiel kommen und verlor sieben Spiele, davon vier Breaks, in Folge. Nach diesem fulminanten dritten Satz machte der zum Ritter geschlagene Brite dann doch den Sack zu und zog mit einem 6:3 im vierten Satz in die zweite Runde ein. Übrigens: Zwei seiner drei Grand-Slam-Titel sowie eine seiner olympischen Goldmedaillen feierte er auf dem Heiligen Rasen von Wimbledon - der gebürtige Glasgower fühlt sich auf dem grünen Belag in London also besonders wohl.