Wimbledon 2021 live: Dominik Koepfer vs. Roberto Bautista Agut im TV, Livestream und Liveticker

Dominik Koepfer trifft in der dritten Runde des Wimbledon-Turniers 2021 auf Roberto Bautista Agut. Das Match gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.07.2021, 23:12 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Dominik Koepfer ist gegen Roberto Bautista-Agut leichter Außenseiter

Koepfer machte es nach seinem erstaunlich glatten Auftaktsieg gegen Reilly Opelka in Runde zwei spannend, gewann gegen Soon-Woo Kwon aber dennoch noch in fünf Sätzen. Gegen den an Position acht gesetzten Bautista-Agut ist der deutsche Olympiastarter wohl leichter Außenseiter.

Der Spanier, Halbfinalist in Wimbledon 2019, hatte allerdings schon zum Auftakt gegen John Millman viel Mühe, gegen Miomir Kecmanovic musste auch Bautista Agut über die volle Distanz gehen.

Das traditionsreiche Turnier in Wimbledon könnt ihr mit dem Sky Ticket streamen. Sichert euch jetzt das Angebot schon ab 9,99€ pro Monat.

Koepfer vs. Bautista Agut - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominik Koepfer und Roberto Bautista Agut gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Match-Tracker.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon