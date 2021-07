Wimbledon 2021: Novak Djokovic schlägt Denis Kudla und steht im Achtelfinale

Novak Djokovic steht im Wimbledon-Achtelfinale. Der Weltranglistenerste besiegte am Freitag den US-Amerikaner Denis Kudla locker in drei Sätzen. Auch sein planmäßiger Viertelfinalgegner Andrey Rublev bleibt auf Kurs.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 02.07.2021, 19:04 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

Novak Djokovic steht sicher im Achtelfinale von Wimbledon 2021

Gegen den aufschlagstarken Amerikaner war es im ersten Durchgang ein Break zur rechten Zeit, das Djokovic die 1:0-Satzführung brachte. Der Branchenprimus, der in der Anfangsphase ungewohnt viele unerzwungene Fehler einstreute, schnappte sich den Aufschlag Kudlas zum 6:4. Auch im zweiten Durchgang ließ der Serbe einigermaßen wenig zu, mit 6:3 erspielte sich der Turnierfavorit eine komfortable Führung.

Die zu schrumpfen drohte, als Denis Kudla im dritten Durchgang einen guten Start erwischte, sich das Service von Novak Djokovic holte und schnell auf 3:0 davonzog. Davon zeigte sich der wohl beste Returnspieler der Welt unbeeindruckt: Djokovic holte sich das Rebreak und bewies in der heißen Phase - wie so oft - starke Nerven. In einem umkämpften Tiebreak lag der Weltranglistenerste bereits mit 1:3 zurück, dank eines Houdini-Aktes - und der Abwehr eines Satzballes - gelang es dem Serben schlussendlich aber dennoch, den Drei-Satz-Erfolg perfekt zu machen.

Djokovic nun gegen Garin

In der Runde der letzten 16 geht es für den Serben nun gegen den Sandplatzspezialisten Cristian Garin aus Chile, der seine starke Grand-Slam-Form bestätigte und den Spanier Pedro Martinez am frühen Nachmittag in vier Sätzen aus dem Turnier kegelte. Planmäßiger Viertelfinalgegner Djokovics ist Andrey Rublev, der am Freitag gegen Fabio Fognini die Oberhand behielt.

Das traditionsreiche Turnier in Wimbledon könnt ihr mit dem Sky Ticket streamen. Sichert euch jetzt das Angebot schon ab 9,99€ pro Monat.

Für seinen Erfolg musste der Russe jedoch zwischenzeitlich härter arbeiten, als ihm das lieb war. Nachdem der erste Durchgang einigermaßen ungefährdet an Rublev gegangen war, konterte der Italiener bärenstark und schaffte mit 7:5 den Satzausgleich. In einem umkämpften dritten Durchgang erspielte sich Rublev dann aber mit 6:4 den Vorteil, welchen der Youngster mit 6:2 in Satz vier auch über die Ziellinie brachte. Rublev trifft nun auf Marton Fucsovics, der mit einer starken Performance die Nummer neun des Turniers, Diego Schwartzman, in vier Sätzen ausschaltete.