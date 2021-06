Wimbledon 2021: Wildcards für Murray, Alacaraz und Venus

Die Championships in Wimbledon werfen ihre Schatten voraus. Am Mittwoch wurden die ersten Empfänger der zu vergebenden Wildcards bekannt gegeben. Darunter befinden sich mit Andy Murray und Venus Williams zwei ehemalige SiegerInnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.06.2021, 16:51 Uhr

© Getty Images Venus Williams hat ihren Startplatz in Wimbledon sicher

Schön, dass der englische Tennisverband LTA so wenig aus dem vielen Geld macht, das er durch das Turnier in Wimbledon einnimmt. Schön für nicht-britische Spieler natürlich nur, dem Nachwuchs auf der Insel ist selbstredend nur Gutes zu wünschen. Nachdem aber - nicht wie etwa in Frankreich, Australien oder USA - der ganz große Schwarm an nachdrängenden Fachkräften fehlt, bleiben bei der Vergabe der Wildcards auch ein paar für ausländische Gäste übrig.

Und niemand hat sich eine solche mehr verdient als Venus Williams, fünfmalige Championesse auf dem Heiligen Rasen zu London. Die mittlerweile 40-jährige US-Ikone steht in der WTA-Weltrangliste nur noch auf Position 103, hat nach der Bekanntgabe der Wildcard durch den All England Lawn Tennis Club ihren Startplatz aber sicher. Fünf weitere gehen an britische Spielerinnen, die letzten zwei werden gar nicht vergeben - die nächstbesten Spielerinnen in den WTA-Charts rücken auf.

Bei den Männern hat Carlos Alcaraz das große Los gezogen. Der junge Spanier darf erstmals im Hauptfeld von Wimbledon ran, dazu noch mit Liam Broady, Jay Clarke und der 19-jährge Jack Draper drei Briten. Letzterer hat zum Auftakt des ATP-Tour-500-Turniers im Londoner Queen´s Club eben mal Jannik Snner geschlagen. Und nach dem Erfolg gegen Alexander Bublik eben dort im Viertelfinale steht.

Ach, ja: Für Andy Murray ist natürlich auch ein Spot im 128er-Raster reserviert. Aber das versteht sich ja von selbst. Der zweimalige Champion hat im Achtelfinale von Queen´s gegen Matteo Berrettini am Donerstag verloren. Und dennoch seine Liebe zum Tennissport bekundet. Drei Wildcards sind noch offen, werden wohl spontan vergeben werden.