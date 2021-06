Wimbledon 2021: Zwei Frauen im besten Alter - Venus darf noch, Carla hat sich verabschiedet

Mit Venus Williams und Carla Suarez Navarro haben zwei Veteraninnen am Dienstag in Wimbledon 2021 starke Leistungen gezeigt. Die Spanierin musste sich gegen die Nummer eins bei den Frauen, Ashleigh Barty, allerdings verabschieden. Wie auch die verletzte Serena Williams.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.06.2021, 09:51 Uhr

© Getty Images Das letzte Hurrah von Carla Suarez Navarro in Wimbledon

Der neutrale Beobachter wusste am Dienstagnachmittag gar nicht, wer den Tränen denn näher war: Ashleigh Barty, als sie Carla Suarez Navarro nach dem 6:1, 6:7 (1) und 6:1 aus Wimbledon verabschiedete. Oder die Spanierin selbst, die von den feinsinnigen britischen Fans beim Stand von 0:5 im Entscheidungssatz noch einmal mit Ovationen gefeiert wurde. Suarez Navarro wird als Aktive nicht mehr zurückkommen nach Wimbledon, das wussten die Fans auf den Tribünen natürlich. Und der zweite Satz gegen die Weltranglisten-Erste Barty hat gezeigt, warum dies auch aus sportlicher Sicht jammerschade ist.

Suarez Navarro ist nämlich eine Spielerin der alten Schule, als es noch nicht darum ging, auf jede Kugel so fest als möglich einzudreschen (Ashleigh Barty natürlich auch nicht). Die Spanierin, die eine Krebserkrankung mit monatelanger Chemotherapie überstanden hat, weiß den Ball zu streicheln und klug zu setzen. Dass Suarez Navarro im dritten Durchgang gegen Barty der Saft ausging, darf indes nicht verwundern. Es war erst das zweite Match von „CSN“ nach der Rückkehr auf die Tour.

Venus im gemischten Doppel mit Nick Kyrgios

Im Gegensatz zu Suarez Navarro hat Venus Williams in Wimbledon ganz große Erfolge gefeiert. Fünf Titel hat Venus an der Church Road geholt, zuletzt stand sie 2017 im Endspiel, das sie gegen Garbine Muguruza verlor. Venus hat die neue Schule mit ihrer Schwester Serena eigentlich in das professionelle Frauentennis eingeführt: see the ball, hit the ball. Das geht bei Venus schon länger nicht mehr ganz geschmeidig, für die Teilnahme am Wimbledon-Turnier 2021 war eine Wildcard nötig.

Die die 41-Jährige genutzt hat. Williams gewann gegen Mikhaela Buzarnescu mit 7:5, 4:6 und 6:3 und darf mindestens noch einmal antreten. Im Einzel. Im gemischten Paarlauf bekommt Venus auch noch eine Chance, auf die Auftritte an der Seite von Nick Kyrgios darf man gespannt sein. Tokio dagegen lässt Venus Williams aus. Ob nun ganz freiwillig oder nicht - Venus hätte aufgrund ihrer Weltranglisten-Position keinen Startplatz bekommen - sei dahingestellt. Aber Olympia war den Williams-Schwestern immer enorm wichtig, Venus alleine hat aber schon fünf Medaillen auf der Habenseite. Und nun ein Match gegen Ons Jabeur in Wimbledon vor sich.

Dass sich am Abend Serena vom Turnier und also auch erneut vom Traum vom 24. Titel bei einem der vier größten Veranstaltungen im Tenniszirkus verabschieden musste, noch dazu aufgrund einer Verletzung, wird auch bei Venus einen bitteren Beigeschmack hinterlassen haben.

