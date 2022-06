Wimbledon 2022: Djokovic rasant weiter, Ruud fliegt raus

Titelverteidiger Novak Djokovic ist ohne Probleme in die dritte Runde des Wimbledon-Turniers 2022 eingezogen. Ausgeschieden ist dagegen die Nummer fünf, Casper Ruud.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.06.2022, 17:01 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hat es am Mittwoch eilig gehabt

Hier das Match zum Nachlesen im Live-Ticker.

Djokovic eröffnete wie schon vor zwei Tagen den Spielbetrieb auf dem Centre Court, hatte beim 6:1, 6:4 und 6:2 gegen Thanasi Kokkinakis keine Probleme. Nicht so wie zum Auftakt gegen Soon-Woo Kwon, wo der an Position eins gesetzte Serbe einen Satz abgeben musste. Gegen Kokkinakis war er weit davon entfernt, auch nur ins Schwitzen zu kommen. Djokovics nächster Gegner könnte sein Landsmann Miomir Kecmanovic sein.

Insgesamt dauerte die Angelegenheit exakt zwei Stunden lang, Kokkinakis musste seine Chancenlosigkeit aber natürlich schon viel früher anerkennen. Der Australier ist am Mittwoch noch im Doppel mit Nick Kyrgios im Einsatz.

Ruud unterliegt Humbert

Nicht mehr im Tableau vertreten ist dagegen die Nummer fünf des Turniers: Casper Ruud verlor nämlich gegen Ugo Humbert mit 6:3, 2:6, 5:7 und 4:6. Ruud, der zuletzt im Endspiel der French Open gegen Rafael Nadal glatt in drei Sätzen verloren hatte, war ohne große Erwartungen nach Wimbledon gekommen.

Für den Norweger steht in den kommenden Wochen der Versuch einer dreifachen Titeöverteidigung an: zunächst in Bastad, dann in Gstaad und schließlich in Kitzbühel.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon