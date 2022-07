Wimbledon 2022 live: Tatjana Maria vs. Jelena Ostapenko im TV, Livestream und Liveticker

Tatjana Maria trift im Achtelfinale von Wimbledon 2022 auf Jelena Ostapenko. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.07.2022, 09:58 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria darf sich gegen Jelena Ostapenko gut Chancen ausrechnen

Ja, das Spiel von Tatjana Maria mag aufgrund der vielen Variationen für ihre jeweilige Gegnerin schwierig zu lesen sein. Aber in Sachen Unberechenbarkeit macht Jelena Ostapenko niemand etwas vor. An guten Tagen kann die French-Open-Siegerin von 2017 alle schlagen, an normalen Tagen verliert sie meistens gegen sich selbst.

Für beide Spielerinnen geht es jedenfalls um den größten Erfolg in Wimbledon - denn in der Runde der letzten acht stand bislang weder Tatjana Maria noch Jelena Ostapenko.

Maria vs. Ostapenko - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Tatjana Maria und Jelena Ostapenko gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon