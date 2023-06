Wimbledon 2023: Alle Infos, Favoriten, TV, Auslosung, Preisgeld

Ab Montag, 03. Juli 2023, werden in Wimbledon die Champions gesucht. Sky überträgt täglich live und exklusiv. Hier findet Ihr alle Infos zum dritten Major des Jahres.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.06.2023, 13:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Centre Court in Wimbledon mit Titelverteidiger Novak Djokovic

Wer sind die Favoriten in Wimbledon 2023?

Da sind an allererster Stelle die Titelverteidiger zu nennen: Novak Djokovic ist bei den Männern ganz klar in der besten Ausgangsposition, obwohl er auch in dieser Saison kein Vorbereitungsturnier auf Rasen bestritten hat. Am nächsten könnte Djokovic noch Carlos Alcaraz kommen, der im Queen´s Club gewonnen hat. Spieler wie Jannik Sinner, Daniil Medvedev oder Alexander Zverev sind Kandidaten für das Halbfinale - aber der Sieg geht nur über Djokovic.

Bei den Frauen möchte Elena Rybakina ihren Sieg wiederholen. Funktioniert bei der Kasachin der Aufschlag wie vor einem Jahr, dann ist dies auch möglich. Iga Swiatek hat als Juniorin Wimbledon zwar schon mal gewonnen, fremdelt aber auf Rasen. Aryna Sabalenka wird mit dem Gras auch nicht so recht warm. Und Vorjahresfinalistin Ons Jabeur ist in dieser Saison noch nicht richtig in Schwung gekommen.

Wer fehlt in Wimbledon 2023?

Eigentlich ist bei Männern wie bei Frauen die gesamte Weltspitze am Start. Mit einer Ausnahme: Rafael Nadal, der im vergangenen Jahr nach einem heroischen Sieg gegen Taylor Fritz zu seinem Halbfinale gegen Nick Kyrgios nicht antreten konnte, wird frühestens Anfang 2024 wieder ins Turniergeschehen eingreifen.

Was hat die Auslosung ergeben?

Die Auslosung findet am Freitag, 30. Juni 2023, um 10 Uhr Ortszeit statt.

Wer überträgt Wimbledon 2023 im TV und Livestream?

Sky wird live und exklusiv im TV und Livestream die Matches aus Wimbledon übertragen. Vor Ort werden Moderator Moritz Lang und Experte Patrik Kühnen die Tage begleiten.

Wie viel Preisgeld gibt es in Wimbledon 2023 zu gewinnen?

Champion 2.749.036.- EUR Finale 1.374.518.- EUR Halbfinale 701.882.- EUR Viertelfinale 397.733.- EUR Achtelfinale 242.149.- EUR 3. Runde 153.244.- EUR 2. Runde 99.433.- EUR 1. Runde 64.339.- EUR