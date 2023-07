Wimbledon 2023: Andy Murray stürmt in Runde zwei

Andy Murray hat souverän die zweite Runde beim Wimbledon-Turnier 2023 erreicht. Der zweimalige Champion an der Church Road gewann gegen Landsmann Ryan Peniston sicher in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.07.2023, 18:56 Uhr

© Getty Images Andy Murray am Dienstag auf dem Centre Court in Wimbledon

So einfach hatte sich Andy Murray seinen Auftakt in Wimbledon 2023 wohl nicht vorgestellt: Murray gewann gegen seinen Landsmann Ryan Peniston mit 6:3, 6:0 und 6:1. In Runde zwei geht es für den zweimaligen Wimbledon-Champion entweder gegen Stefanos Tsitsipas und Dominic Thiem. Dieses Match muss wie alle anderen am Dienstag auf den Außenplätzen begonnenen nun am morgigen Mittwoch fortgesetzt werden. Die Partie zwischen Murray gegen Peniston wurde auf dem Centre Court mit diesmal funktionierendem Dach ausgetragen.

Ebenfalls vom Dach profitierte Carlos Alcaraz auf Court 1. Der Spanier hatte beim 6:0, 6:2 und 7:5 gegen Jeremy Chardy keine Probleme. Für den Franzosen war es das letzte Match seiner Karriere.

Am Mittwoch steht in Wimbledon nun ein Monstertag an. Die Frage ist lediglich, ob die Organisatoren auch schon Zweitrunden-Matches ansetzen, wie es ursprünglich vorgesehen war.

