Wimbledon 2023: Elf Minuten mit Venus Williams

Venus Williams wird am Montag auf dem Centre Court von Wimbledon auf Elina Svitolina treffen. Am Samstag hat sich die Tennis-Ikone der Presse gestellt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.07.2023, 19:09 Uhr

© Getty Images Venus Williams in Wimbledon 2023

Von Jens Huiber aus Wimbledon

Vorauszuschicken ist Folgendes: Venus Williams hat exakt null Lust auf ihre Presskonferenz Samstagmittag gehabt. Und das mit vollem Recht. Weil es wahrscheinlich schon die zehntausendste ihrer brillanten Karriere war, weil Venus nicht zu den Favoritinnen in Wimbledon gehört. Und außerdem hat die 43-Jährige, die im All England Lawn Tennis Club fünf Mal den Einzel-Titel geholt hat, Knie. Das rechte nämlich, das mit einer eher locker sitzenden Bandage eingewickelt war.

Und nun also der Interview Room 2, der ebenso nagelneu ist wie alle anderen Vernehmungszimmer. Man hat den vierten Stock über dem Media Center wirklich zauberhaft stilvoll umgebaut, der größte Raum firmiert gar als „Media Theatre“. In diesem darf Venus vielleicht am Montag auftreten - wenn die Partie gegen Elina Svitolina (Sport-)Geschichte ist. So oder so: Entweder gibt es was zu feiern für Venus und ein weiteres Match. Oder die Fans auf dem Centre Court haben womöglich das letzte Spiel der Karriere von Venus Williams in Wimbledon miterlebt.

Ein Start bei den US Open? Venus ist sich nicht sicher

Der Planungshorizont ist jedenfalls kurz für die Grande Dame der WTA-Tour. So seien die US Open zwar ihr Heim-Grand-Slam und hätten immer einen besonderen Platz in ihrem Herzen, aber jetzt schon wissen, was in zwei Monaten sein wird? Puleeze!

Ach, übrigens - und das kam nicht nur einmal: Selbst wenn Venus schon wüsste, wie es nach der Karriere und überhaupt weiterginge - den anwesenden Journalisten würde sie es ganz sicher nicht sagen.

Fragen nach politischen Themen (Wie ihr Mitgefühl mit der Ukrainerin Svitolina oder dem Bestreben der WTA, mit Saudi-Arabien anzubandeln) wehrt Venus souverän ab. Zu irgendwas müssen die 9.999 bisherigen Pressekonferenzen ja auch gut gewesen sein.

Nach dann doch immerhin satten elf Minuten ist die Audienz dann vorbei. Und man verlässt den Interview Room 2 mit dem Eindruck, dass Venus Williams schon lange mit sich im Reinen ist und halt immer noch ab und zu gerne professionelles Tennis spielt. Vielleicht bricht sie ja auch noch irgendwelche Altersrekorde. Im O-Ton: „Wer, wenn nicht ich?“

