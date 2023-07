Wimbledon 2023: Frauentennis im stillen Rampenlicht

Es sind oft die Kleinigkeiten, die besonders wirken. Auf der offiziellen Turnier-Webseite findet sich eine Neuerung, die vielen gar nicht konkret auffallen sollte. Jedoch ein stilles Zeichen setzt.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 05.07.2023, 10:11 Uhr

© Getty Images Oft Grund zum Jubel: Iga Swiatek dominiert das Frauentennis.

Einzelnen aufmerksamen Personen ist es vielleicht schon aufgefallen: bei der Darstellung der Draws auf der Webseite wimbledon.com ist in diesem Jahr etwas anders: im Menü steht das Feld der Frauen an erster Stelle. Das mag unwichtig wirken. Da man davon ausgehen kann, dass die Änderung kein Zufall ist, darf diese Änderung durchaus als kleines Zeichen und Wertschätzung gesehen werden. Gerade in Zeiten der immer wieder aufkeimenden Diskussion, ob die Qualität auf der WTA Tour nun nicht so gut oder eher schlecht ist.

Mit Iga Swiatek scheint es bei den Frauen zumindest wieder eine dominante Spielerin zu geben, die viele in den Jahren zuvor erwartet haben. Die aktuelle Nummer eins der Welt als Argument zu nehmen, dass der Rest des Feldes qualitativ einfach nicht überzeugen kann, ist natürlich eine Möglichkeit. Doch mag hier die Gegenfrage erlaubt sein, ob zu Zeiten der Big3 eben jene Djokovic, Federer und Nadal so dominant auftrumpfen konnten, weil die anderen Spieler qualitativ einfach nicht gut waren.

Wimbledon ändert für Frauen Vorschrift bei Unterwäsche

Der weiße Sport, der in Wimbledon bis heute eben so gespielt wird, ist für die Frauen seit diesem jahr nicht mehr zwangsläufig komplett weiß. Seit diesem Jahr dürfen Spielerinnen auch dunkle Unterwäsche tragen Eine Änderung, die im letzten Jahr u.a. durch die britische Spielerin Alicia Barnett auf den Weg gebracht wurde, die das zwangsläufige Tragen von weißer Unterwäsche während der Periode als zusätliche Belastung angeprangert hat.

Auch hier gilt, dass nur wenige Tennisbegeisterte bisher von dieser Änderung Notiz genommen haben, doch die Verantworlichen des Turniers auch hier zeigen, dass die Spielerinnen stärker unterstützt werden sollen.