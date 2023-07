Wimbledon 2023: Jabeur und Svitolina historisch auf einer Stufe mit Serena

Nur Serena Williams und Justine Henin haben in der jüngeren Tennisgeschichte geschafft, was Elina Svitolina und Ons Jabeur in Wimbledon 2023 gelungen ist.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.07.2023, 21:12 Uhr

© Getty Images Der letzte Coup von Elina Svitolina in Wimbledon 2023 kam gegen Iga Swiatek

Elina Svitolina wird es nicht über ihr Ausscheiden im Halbfinale von Wimbledon 2023 gegen Marketa Vondrousova hinweg trösten. Und Ons Jabeur wird es vor ihrem zweiten Anlauf in einem Wimbledon-Finale innerhalb von zwölf Monaten wahrscheinlich einigermaßen egal sein, aber: Was Svitolina und Jabeur im Rahmen des Turniers 2023 geleistet haben, das ist vor ihnen nur zwei Spielerinnen gelungen. Nämlich vier Grand-Slam-Siegerinnen im Laufe eines Turniers zu besiegen.

Als erster war dies Serena Williams bei ihrem Weg zum Titel bei den US Open 2019 gelungen. Serena besiegte damals im Achtelfinale Conchita Martinez, im Viertelfinale Monica Seles, in der Vorschlussrunde Lindsay Davenport und schließlich im Endspiel Martina Hingis.

Sechs Jahre später war Justine Henin in Roland Garros an der Reihe. Martinez wurde in Runde eins auch ein Opfer der Belgierin, im Achtelfinale besiegte Henin dann Svetlana Kuznetsova, eine Runde später Maria Sharapova und im Finale Mary Pierce.

Tsitsipas holt fast das Maximum heraus

Und nun also Elina Evitolina und Ons Jabeur. Die Ukrainerin gewann gleich zum Auftakt gegen Venus Williams, legte in Runde drei gegen Sofia Kenin nach, danach gegen Victoria Azarenka. Der größte Coup war wohl der Erfolg gegen Iga Swiatek im Viertelfinale.

Jabeur ihrerseits hatte seit Runde drei nur mit ehemaligen Major-Siegerinnen zu tun: Bianca Andreescu, Petra Kvitova, Elena Rybakina und Aryna Sabalenka.

Ähnliche Serien sind bei den Männern aktuell so gut wie nicht möglich. Begründet in der Dominanz von Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer spätestens seit dem Jahr 2005. Seitdem sind nur Andy Murray, Stan Wawrinka, Juan Martin del Potro, Dominic Thiem, Daniil Medvedev und Carlos Alcaraz in den Kreis der Grand-Slam-Champions aufgenommen worden. Federer hat ganz aufgehört, del Potro eigentlich auch, Nadal war in Wimbledon auch nicht dabei. Da hat Stefanos Tsitsipas mit seinen beiden erfolgen gegen Thiem und Murray fast schon das Maximum herausgeholt.

